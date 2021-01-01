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На Волині працівників служби доставки підозрюють у шахрайських махінаціях

На Волині працівників служби доставки підозрюють у шахрайських махінаціях
У Ковелі двоє співробітників однієї із служб доставки під приводом заміни товару заволоділи майном клієнтів на понад 75 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники відділу кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції встановили, що двоє приймальників–пакувальників підприємства протягом двох тижнів, користуючись службовим становищем, шахрайським шляхом, під приводом заміни блютуз-навушників заволоділи майном клієнтів на суму понад 75 тис. грн. Обоє вони ковельчани, 30-ти та 18-ти років.

Слідчі за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у скоєних злочинах за ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Фото - ілюстративне

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Теги: Ковель, махінації, служба доставки
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