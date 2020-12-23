На «Ягодині» затримали авто, викрадене у Польщі

Під час перетину українсько-польського кордону чоловік дізнався, що придбав авто, яке знаходиться у міжнародному розшуку.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Учора, 13 січня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення легковика Volkswagen польської реєстрації відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.Прикордонники Луцького загону встановили, що автівка з таким VIN-номером з липня минулого року вважається викраденою та розшукується у Польщі.Як розповів 27-річний водій, він придбав автомобіль за кордоном навіть не підозрюючи, що транспортний засіб викрадений.Про цей випадок прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м.Київ. Volkswagen 2009 року випуску передано співробітникам Нацполіції.