На «Ягодині» затримали авто, викрадене у Польщі
Сьогодні, 11:47
Під час перетину українсько-польського кордону чоловік дізнався, що придбав авто, яке знаходиться у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Учора, 13 січня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення легковика Volkswagen польської реєстрації відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.
Прикордонники Луцького загону встановили, що автівка з таким VIN-номером з липня минулого року вважається викраденою та розшукується у Польщі.
Як розповів 27-річний водій, він придбав автомобіль за кордоном навіть не підозрюючи, що транспортний засіб викрадений.
Про цей випадок прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м.Київ. Volkswagen 2009 року випуску передано співробітникам Нацполіції.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Учора, 13 січня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення легковика Volkswagen польської реєстрації відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.
Прикордонники Луцького загону встановили, що автівка з таким VIN-номером з липня минулого року вважається викраденою та розшукується у Польщі.
Як розповів 27-річний водій, він придбав автомобіль за кордоном навіть не підозрюючи, що транспортний засіб викрадений.
Про цей випадок прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м.Київ. Volkswagen 2009 року випуску передано співробітникам Нацполіції.
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