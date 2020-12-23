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На «Ягодині» затримали авто, викрадене у Польщі

На «Ягодині» затримали авто, викрадене у Польщі
Під час перетину українсько-польського кордону чоловік дізнався, що придбав авто, яке знаходиться у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Учора, 13 січня, ввечері в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення легковика Volkswagen польської реєстрації відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.

Прикордонники Луцького загону встановили, що автівка з таким VIN-номером з липня минулого року вважається викраденою та розшукується у Польщі.

Як розповів 27-річний водій, він придбав автомобіль за кордоном навіть не підозрюючи, що транспортний засіб викрадений.

Про цей випадок прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м.Київ. Volkswagen 2009 року випуску передано співробітникам Нацполіції.

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Теги: Volkswagen, Ягодин, Інтерпол
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