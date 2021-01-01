Луцьк вимагає не допустити продовження локдауну після 24 січня

У Луцьку підготували звернення до Кабміну щодо недопущення продовження локдауну після 24 січня. До того ж, органам місцевого самоврядування просять надати право самостійно приймати рішення щодо введення додаткових чи послаблення карантинних обмежень.Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.Міський головавважає, що локдаун не призведе до зменшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію.«Ситуація виглядає як жарт, тому люди і не відносяться до неї серйозно», - сказав він і наголосив, що продовження жорстких карантинних обмежень боляче вдарить по підприємцях і найманих працівниках. Ігор Поліщук повідомив, що міська рада підготувала проєкт рішення на випадок продовження локдауну після 24 січня і буде «реагувати жорстко».Мер відзначив, що так званий «карантин вихідного дня» не дав результатів, а тепер і локдаун діє за принципом вибірковості:«Невже у закладах харчування, де дотримуються відстані між відвідувачами та інших обмежень, існує більший ризик інфікування ніж деінде? А заборона продажу певних товарів у супермаркетах – взагалі знущання. Я щиро бажаю, щоб Кабмін і МОЗ почали працювати у конструктивному руслі».Як йдеться у тексті звернення, місто торік недоотримало 200 мільйонів гривень до бюджету через карантинні обмеження, при цьому жодної підтримки від уряду не було. Депутати наголошують, що у разі продовження локдауну економіка громади може зупинитися, тому обранці громади закликають Кабмін до рішучих кроків для ліквідації наслідків економічної кризи. Органам місцевого самоврядування вимагають надати повноваження самостійно вирішувати доцільність та обсяг карантинних обмежень.«Із Луцька краще видно, що відбувається в Луцьку, аніж із Києва. Київ отримує лише статистичну інформацію, що приходить із запізненням. Наша держава не має однакового протікання хвороби. Якщо вводити такі обмеження, то тільки локально. Економісти кажуть, що жорсткі обмеження можуть змусити людей обирати: не їсти їм чи не хворіти. То щоб цього не трапилося, органи місцевого самоврядування мають самостійно вирішувати», - сказав директор департаменту економічної політикиОбранець громади та очільник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»додав, що коронавірус тепер уже не недуга, із якою треба боротися, а хвороба, із якою потрібно навчитися жити, вводити певні заходи іншого характеру, аніж локдаун, а також напрацьовувати кроки до реабілітації після коронавірусу.