У військовому госпіталі помер учасник АТО з Волині
Сьогодні, 12:30
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі обірвалося життя учасника АТО Тараса Мельника з позивним "Шах".
Про це на сторінці у facebook повідомив його однопартієць Віктор Магурчак, пише "Волинь.UA".
"Сьогодні вночі перестало битися серце нашого однопартійця, побратима, героя російсько-української війни Тараса Мельника-ШАХ! Спи спокійно Друже", - написав він.
Зазначимо, що Тарас Мельник був членом "Легіону Свободи". Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.
У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.
Редакція ВолиньUA висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса.
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Про це на сторінці у facebook повідомив його однопартієць Віктор Магурчак, пише "Волинь.UA".
"Сьогодні вночі перестало битися серце нашого однопартійця, побратима, героя російсько-української війни Тараса Мельника-ШАХ! Спи спокійно Друже", - написав він.
Зазначимо, що Тарас Мельник був членом "Легіону Свободи". Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.
У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.
Редакція ВолиньUA висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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