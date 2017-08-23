У військовому госпіталі помер учасник АТО з Волині

Тараса Мельника з позивним "Шах".



Про це на сторінці у facebook повідомив його однопартієць Віктор Магурчак, пише "



"Сьогодні вночі перестало битися серце нашого однопартійця, побратима, героя російсько-української війни Тараса Мельника-ШАХ! Спи спокійно Друже", - написав він.



Зазначимо, що Тарас Мельник був членом "Легіону Свободи". Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.



У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.



Редакція ВолиньUA висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі обірвалося життя учасника АТОз позивним "Шах".Про це на сторінці у facebook повідомив його однопартієць, пише " Волинь.UA "."Сьогодні вночі перестало битися серце нашого однопартійця, побратима, героя російсько-української війни Тараса Мельника-ШАХ! Спи спокійно Друже", - написав він.Зазначимо, що Тарас Мельник був членом "Легіону Свободи". Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.Редакція ВолиньUA висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса.

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