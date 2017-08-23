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У військовому госпіталі помер учасник АТО з Волині

У військовому госпіталі помер учасник АТО з Волині
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі обірвалося життя учасника АТО Тараса Мельника з позивним "Шах".

Про це на сторінці у facebook повідомив його однопартієць Віктор Магурчак, пише "Волинь.UA".

"Сьогодні вночі перестало битися серце нашого однопартійця, побратима, героя російсько-української війни Тараса Мельника-ШАХ! Спи спокійно Друже", - написав він.

Зазначимо, що Тарас Мельник був членом "Легіону Свободи". Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.

У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.

Редакція ВолиньUA висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса.

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Теги: Тарас Мельник, учасник АТО, Віктор Магурчак, смерть
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