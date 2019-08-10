На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
Сьогодні, 12:15
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Дитиничі Дубенського району трапилося ДТП за участю двох вантажних автомобілів, є потерпілий.
Повідомлення на спецлінію "101" надійшло 13 січня о 19:34, повідомляє ДСНС у Рівненській області.
На місце виклику направили два чергових відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.
На місці автопригоди надзвичайники встановили, що ДТП трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок MAN.
В одному з автомобілів в кабіні затисло водія. Його за допомогою спецінструмента деблокували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка 1963 року народження доставили до лікарні.
Паралельно з деблокуванням потерпілого водія інше відділення рятувальників провело відключення клем акумуляторної батареї в транспортному засобі.
На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі усі обставини автопригоди встановлюються.
До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та семеро рятувальників.
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Повідомлення на спецлінію "101" надійшло 13 січня о 19:34, повідомляє ДСНС у Рівненській області.
На місце виклику направили два чергових відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.
На місці автопригоди надзвичайники встановили, що ДТП трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок MAN.
В одному з автомобілів в кабіні затисло водія. Його за допомогою спецінструмента деблокували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка 1963 року народження доставили до лікарні.
Паралельно з деблокуванням потерпілого водія інше відділення рятувальників провело відключення клем акумуляторної батареї в транспортному засобі.
На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі усі обставини автопригоди встановлюються.
До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та семеро рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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