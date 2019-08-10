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На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Дитиничі Дубенського району трапилося ДТП за участю двох вантажних автомобілів, є потерпілий.

Повідомлення на спецлінію "101" надійшло 13 січня о 19:34, повідомляє ДСНС у Рівненській області.

На місце виклику направили два чергових відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.

На місці автопригоди надзвичайники встановили, що ДТП трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок MAN.

В одному з автомобілів в кабіні затисло водія. Його за допомогою спецінструмента деблокували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка 1963 року народження доставили до лікарні.

Паралельно з деблокуванням потерпілого водія інше відділення рятувальників провело відключення клем акумуляторної батареї в транспортному засобі.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі усі обставини автопригоди встановлюються.

До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та семеро рятувальників.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, рятувальники
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