На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Дитиничі Дубенського району трапилося ДТП за участю двох вантажних автомобілів, є потерпілий.Повідомлення на спецлінію "101" надійшло 13 січня о 19:34, повідомляє ДСНС у Рівненській області.На місце виклику направили два чергових відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.На місці автопригоди надзвичайники встановили, що ДТП трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок MAN.В одному з автомобілів в кабіні затисло водія. Його за допомогою спецінструмента деблокували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка 1963 року народження доставили до лікарні.Паралельно з деблокуванням потерпілого водія інше відділення рятувальників провело відключення клем акумуляторної батареї в транспортному засобі.На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі усі обставини автопригоди встановлюються.До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та семеро рятувальників.