Акція від «Яровиці»: до Дня закоханих 14 пар отримають знижку 14 000 гривень на квартири*
Сьогодні, 09:14
День святого Валентина – одне з найбільш романтичних свят у світі. У цей день хочеться зробити для своєї другої половинки щось незвичайне, ще раз сказати про свої почуття, подарувати приємний сюрприз. А акція до Дня закоханих від луцького забудовника дозволить заощадити сімейний бюджет.
«Яровиця» дарує приємну можливість для 14 пар придбати до 14 лютого квартиру зі символічною знижкою 14 000 гривень і переселитись у центр міста у новий, сучасний житловий комплекс.
«Яровиця» – житловий проект компанії «Єврохолдіг», який отримав нагороду міжнародного конкурсу «Кришталева Цеглина». Компанія вперше в місті почала будувати підземні паркінги в житлових комплексах, спортивні комплекси на подвір’ї, використовувати системи вентильованого фасаду та арт-підхід до благоустрою двору.
Тож радять поспішати придбати свою квартиру мрії, ідеальний варіант як для життя, так і для інвестування. Переваги очевидні. Про них трохи детальніше.
Енергоощадність
• Сучасна система вентильованого фасаду SCANROC з мінераловатним утеплювачем.
• 5-ти камерні металопластикові вікна BRUGMANN - профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом CLIMAGUARD SOLAR.
• Облаштування індивідуального опалення, двоконтурний котел VIESSMANN, радіатори VAILLANT та труби REHAU
Натхнення
• Індивідуальне планування квартир.
• Панорамний вигляд з вікна на річку Стир.
• Висота стелі до 3х метрів.
• Сучасні дитячі майданчики та функціональні тренажери.
• Розвинена інфраструктура у центрі міста.
• Ландшафтний дизайн, озеленення внутрішніх дворів.
Комфорт
• Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI MITSUBISHI.
• Підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, лічильники.
• Підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами.
Акція діє до 14 лютого, кількість квартир обмежена.
Обрати планування та отримати більше інформації можна у консультаційному центрі на вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05, сайти: http://yarovytsya.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
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«Яровиця» дарує приємну можливість для 14 пар придбати до 14 лютого квартиру зі символічною знижкою 14 000 гривень і переселитись у центр міста у новий, сучасний житловий комплекс.
«Яровиця» – житловий проект компанії «Єврохолдіг», який отримав нагороду міжнародного конкурсу «Кришталева Цеглина». Компанія вперше в місті почала будувати підземні паркінги в житлових комплексах, спортивні комплекси на подвір’ї, використовувати системи вентильованого фасаду та арт-підхід до благоустрою двору.
Тож радять поспішати придбати свою квартиру мрії, ідеальний варіант як для життя, так і для інвестування. Переваги очевидні. Про них трохи детальніше.
Енергоощадність
• Сучасна система вентильованого фасаду SCANROC з мінераловатним утеплювачем.
• 5-ти камерні металопластикові вікна BRUGMANN - профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом CLIMAGUARD SOLAR.
• Облаштування індивідуального опалення, двоконтурний котел VIESSMANN, радіатори VAILLANT та труби REHAU
Натхнення
• Індивідуальне планування квартир.
• Панорамний вигляд з вікна на річку Стир.
• Висота стелі до 3х метрів.
• Сучасні дитячі майданчики та функціональні тренажери.
• Розвинена інфраструктура у центрі міста.
• Ландшафтний дизайн, озеленення внутрішніх дворів.
Комфорт
• Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI MITSUBISHI.
• Підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, лічильники.
• Підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами.
Акція діє до 14 лютого, кількість квартир обмежена.
Обрати планування та отримати більше інформації можна у консультаційному центрі на вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05, сайти: http://yarovytsya.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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