Акція від «Яровиці»: до Дня закоханих 14 пар отримають знижку 14 000 гривень на квартири*

День святого Валентина – одне з найбільш романтичних свят у світі. У цей день хочеться зробити для своєї другої половинки щось незвичайне, ще раз сказати про свої почуття, подарувати приємний сюрприз. А акція до Дня закоханих від луцького забудовника дозволить заощадити сімейний бюджет.«Яровиця» дарує приємну можливість для 14 пар придбати до 14 лютого квартиру зі символічною знижкою 14 000 гривень і переселитись у центр міста у новий, сучасний житловий комплекс.«Яровиця» – житловий проект компанії «Єврохолдіг», який отримав нагороду міжнародного конкурсу «Кришталева Цеглина». Компанія вперше в місті почала будувати підземні паркінги в житлових комплексах, спортивні комплекси на подвір’ї, використовувати системи вентильованого фасаду та арт-підхід до благоустрою двору.Тож радять поспішати придбати свою квартиру мрії, ідеальний варіант як для життя, так і для інвестування. Переваги очевидні. Про них трохи детальніше.• Сучасна система вентильованого фасаду SCANROC з мінераловатним утеплювачем.• 5-ти камерні металопластикові вікна BRUGMANN - профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом CLIMAGUARD SOLAR.• Облаштування індивідуального опалення, двоконтурний котел VIESSMANN, радіатори VAILLANT та труби REHAU• Індивідуальне планування квартир.• Панорамний вигляд з вікна на річку Стир.• Висота стелі до 3х метрів.• Сучасні дитячі майданчики та функціональні тренажери.• Розвинена інфраструктура у центрі міста.• Ландшафтний дизайн, озеленення внутрішніх дворів.• Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI MITSUBISHI.• Підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, лічильники.• Підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами.Акція діє до 14 лютого, кількість квартир обмежена.