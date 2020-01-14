«Висловлюємо рішучий протест»: Волиньрада вимагає відмінити підвищення тарифів
Сьогодні, 13:01
Депутати Волинської обласної ради звернуться до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, аби не допустити підвищення тарифів для населення.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 січня, під час позачергового засідання сесії.
У зверненні обранці волинської громади зауважують, що глибоко обурені ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення цін на енергоносії для населення.
Ініціатор звернення депутат Ігор Лех зачитав його текст:
«… В умовах тривалого карантину внаслідок коронавірусної інфекції, введення обтяжуючих нормативних актів для малого та середнього бізнесу, зростання рівня безробіття, падіння економічних показників в усіх сферах життєдіяльності українців, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготувала «різдвяний подарунок» для населення, піднявши тарифи на житлово-комунальні послуги. В січневих платіжках українці вкотре побачать реальну «турботу та підтримку» від найвищих керманичів держави. Ми, депутати Волинської обласної ради, не можемо стояти осторонь гострих проблем, які хвилюють мешканців нашого краю.
На сьогодні Українська держава володіє достатнім потенціалом щодо повного забезпечення себе газом власного видобутку. Разом із тим, третій місяць поспіль в Україні зростають ціни на газ, і при таких підходах вони зростатимуть і надалі. Ситуація, що склалася в енергетичній сфері держави, вже спровокувала соціальний вибух, який призвів до масового перекриття доріг та інших акцій протесту, які при невжитті дієвих заходів будуть наростати.
Підняття тарифів – не той шлях, яким мав би йти український уряд. Для початку необхідно ліквідувати корумпованість, непрозорість та неефективність у енергетичній галузі України та провести дієві реформи.
В період затяжної війни з російським агресором, боротьби з пандемією коронавірусу, центральні органи влади в першу чергу повинні дбати про своїх громадян, підтримати бізнес, відновити економічну стабільність, віру і надію співвітчизників.
На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, що призводить до зростання соціальної напруги, Волинська обласна рада висловлює рішучий протест проти зростання ціни на природний газ, електроенергію, підвищення ціни за транспортування, розподіл природного газу для газорозподільних компаній та вимагає від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України відмінити підвищення тарифів та не допустити підвищення їх в майбутньому».
За основу такого проекту рішення проголосували 54 депутати.
Далі у залі обласної ради виступила народна депутатка Ірина Констанкевич. У своєму виступі назвала підвищення тарифів «етногеноцидом проти українського народу». За її словами, в Україні достатньо власних резервів енергоносіїв (зокрема - газу), аби не піднімати на них ціну для населення.
Далі обранці приступили до обговорення та внесення правок до звернення.
Депутат Іван Смітюх зауважив, що ця проблема актуальна не лише у розрізі вартості енергоносіїв для населення, але й для підприємств, які скоро не зможуть цей тягар на собі нести й наповнювати бюджет.
Депутат Олександр Пирожик назвав те, що відбувається змовою Зеленського і олігархів, а також грабунком власного народу.
Їхній колега, депутат Андрій Козюра зауважив, що у січні газ разом з доставкою для волинян коштуватиме понад 11 гривень за 1 «куб».
Депутатка Юлія Вусенко запропонувала також додати у звернення текст про вимогу збільшити видатки на субсидії, які були зменшені у порівнянні з бюджетом 2020 року на 10,9 млрд гривень.
Людмила Кирда також запропонувала додати у звернення вимогу негайно відмінити постанову Кабміну від 28 грудня 2020 р. № 1325, адже нею встановлений єдиний тариф на електроенергію і скасовані пільги для багатьох категорій населення.
Зрештою, депутати проголосували за запропоновані ці та деякі інші зміни до тексту звернення й вирішила відправити його президенту, уряду та парламенту.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 січня, під час позачергового засідання сесії.
У зверненні обранці волинської громади зауважують, що глибоко обурені ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення цін на енергоносії для населення.
Ініціатор звернення депутат Ігор Лех зачитав його текст:
«… В умовах тривалого карантину внаслідок коронавірусної інфекції, введення обтяжуючих нормативних актів для малого та середнього бізнесу, зростання рівня безробіття, падіння економічних показників в усіх сферах життєдіяльності українців, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготувала «різдвяний подарунок» для населення, піднявши тарифи на житлово-комунальні послуги. В січневих платіжках українці вкотре побачать реальну «турботу та підтримку» від найвищих керманичів держави. Ми, депутати Волинської обласної ради, не можемо стояти осторонь гострих проблем, які хвилюють мешканців нашого краю.
На сьогодні Українська держава володіє достатнім потенціалом щодо повного забезпечення себе газом власного видобутку. Разом із тим, третій місяць поспіль в Україні зростають ціни на газ, і при таких підходах вони зростатимуть і надалі. Ситуація, що склалася в енергетичній сфері держави, вже спровокувала соціальний вибух, який призвів до масового перекриття доріг та інших акцій протесту, які при невжитті дієвих заходів будуть наростати.
Підняття тарифів – не той шлях, яким мав би йти український уряд. Для початку необхідно ліквідувати корумпованість, непрозорість та неефективність у енергетичній галузі України та провести дієві реформи.
В період затяжної війни з російським агресором, боротьби з пандемією коронавірусу, центральні органи влади в першу чергу повинні дбати про своїх громадян, підтримати бізнес, відновити економічну стабільність, віру і надію співвітчизників.
На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, що призводить до зростання соціальної напруги, Волинська обласна рада висловлює рішучий протест проти зростання ціни на природний газ, електроенергію, підвищення ціни за транспортування, розподіл природного газу для газорозподільних компаній та вимагає від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України відмінити підвищення тарифів та не допустити підвищення їх в майбутньому».
За основу такого проекту рішення проголосували 54 депутати.
Далі у залі обласної ради виступила народна депутатка Ірина Констанкевич. У своєму виступі назвала підвищення тарифів «етногеноцидом проти українського народу». За її словами, в Україні достатньо власних резервів енергоносіїв (зокрема - газу), аби не піднімати на них ціну для населення.
Далі обранці приступили до обговорення та внесення правок до звернення.
Депутат Іван Смітюх зауважив, що ця проблема актуальна не лише у розрізі вартості енергоносіїв для населення, але й для підприємств, які скоро не зможуть цей тягар на собі нести й наповнювати бюджет.
Депутат Олександр Пирожик назвав те, що відбувається змовою Зеленського і олігархів, а також грабунком власного народу.
Їхній колега, депутат Андрій Козюра зауважив, що у січні газ разом з доставкою для волинян коштуватиме понад 11 гривень за 1 «куб».
Депутатка Юлія Вусенко запропонувала також додати у звернення текст про вимогу збільшити видатки на субсидії, які були зменшені у порівнянні з бюджетом 2020 року на 10,9 млрд гривень.
Людмила Кирда також запропонувала додати у звернення вимогу негайно відмінити постанову Кабміну від 28 грудня 2020 р. № 1325, адже нею встановлений єдиний тариф на електроенергію і скасовані пільги для багатьох категорій населення.
Зрештою, депутати проголосували за запропоновані ці та деякі інші зміни до тексту звернення й вирішила відправити його президенту, уряду та парламенту.
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