«Висловлюємо рішучий протест»: Волиньрада вимагає відмінити підвищення тарифів

Депутати Волинської обласної ради звернуться до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, аби не допустити підвищення тарифів для населення.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 січня, під час позачергового засідання сесії.У зверненні обранці волинської громади зауважують, що глибоко обурені ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення цін на енергоносії для населення.Ініціатор звернення депутатзачитав його текст:За основу такого проекту рішення проголосували 54 депутати.Далі у залі обласної ради виступила народна депутатка. У своєму виступі назвала підвищення тарифів «етногеноцидом проти українського народу». За її словами, в Україні достатньо власних резервів енергоносіїв (зокрема - газу), аби не піднімати на них ціну для населення.Далі обранці приступили до обговорення та внесення правок до звернення.Депутатзауважив, що ця проблема актуальна не лише у розрізі вартості енергоносіїв для населення, але й для підприємств, які скоро не зможуть цей тягар на собі нести й наповнювати бюджет.Депутатназвав те, що відбувається змовоюі олігархів, а також грабунком власного народу.Їхній колега, депутат Андрій Козюра зауважив, що у січні газ разом з доставкою для волинян коштуватиме понад 11 гривень за 1 «куб».Депутатказапропонувала також додати у звернення текст про вимогу збільшити видатки на субсидії, які були зменшені у порівнянні з бюджетом 2020 року на 10,9 млрд гривень.також запропонувала додати у звернення вимогу негайно відмінити постанову Кабміну від 28 грудня 2020 р. № 1325, адже нею встановлений єдиний тариф на електроенергію і скасовані пільги для багатьох категорій населення.Зрештою, депутати проголосували за запропоновані ці та деякі інші зміни до тексту звернення й вирішила відправити його президенту, уряду та парламенту.