Злодій, який обікрав молитовний будинок у Заболотті, сяде у тюрму

36-річний волинянин, який промишляв крадіжками, втрапив за ґрати на майже шість років.Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратруи Волині.Упродовж січня-вересня 2020 року раніше судимий чоловік п’ять разів проникав у оселі громадян, господарські приміщення, новобудови у селищі Ратне й селі Заболоття, а також молитовний будинок у Заболотті, викрадаючи усе, що траплялось під руку – електроінструменти, велосипеди, господарський реманент.Невдалою виявилася лиш спроба крадіжки обладнання з м’ясопереробного цеху у Ратному – зловмисника заскочили на місці злочину.Суд визнав його винуватим у вчиненні крадіжок та замаху на крадіжку (ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 15 ст. 185 КК України) й призначив йому покарання у виді 5 років та 8 місяців позбавлення волі.