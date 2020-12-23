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Злодій, який обікрав молитовний будинок у Заболотті, сяде у тюрму

Злодій, який обікрав молитовний будинок у Заболотті, сяде у тюрму
36-річний волинянин, який промишляв крадіжками, втрапив за ґрати на майже шість років.

Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратруи Волині.

Упродовж січня-вересня 2020 року раніше судимий чоловік п’ять разів проникав у оселі громадян, господарські приміщення, новобудови у селищі Ратне й селі Заболоття, а також молитовний будинок у Заболотті, викрадаючи усе, що траплялось під руку – електроінструменти, велосипеди, господарський реманент.

Невдалою виявилася лиш спроба крадіжки обладнання з м’ясопереробного цеху у Ратному – зловмисника заскочили на місці злочину.

Суд визнав його винуватим у вчиненні крадіжок та замаху на крадіжку (ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 15 ст. 185 КК України) й призначив йому покарання у виді 5 років та 8 місяців позбавлення волі.

Фото - ілюстративне.

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Теги: тюрма, волинянин, крадіжка
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