Як змінювалась «Супернова» впродовж 2020 року. ВІДЕО*





Будівельна компанія



“Досвід 2020-го вкотре продемонстрував, що в будь-які часи головний пріоритет нашої компанії – це зобов’язання перед нашими інвесторами. І в той час, коли цілий світ змушений був самоізолюватися, переналаштуватися, чи навіть повністю зупинитися, ми продовжували для вас будувати найкраще житло у Луцьку та Ковелі”, - прокоментував результати роботи директор “Інвестора” Андрій Разумовський.



До і після







Зокрема, у 2020 році:

- На початку року ми розпочали будівництво 7-го найбільшого будинку.

- У квітні 2020 здали в експлуатацію 4-й будинок.

- Влітку завершили фасадні роботи у 5-му будинку, а у листопаді – внутрішні.

- У вересні повністю збудували 1 під’їзд 7-го будинку.

- Протягом року розпочали будівництво 2, 3, 4 та 5 під’їздів 7-го будинку.

- Залили 2 237 м3 бетону для фундаменту нашого найбільшого будинку.

- Розпочали облаштування величезного паркінгу.

- Висадили новий сквер.

- Встановили зарядний пристрій для електрокарів.

- У нас з’явилося більше 100 нових власників квартир.

- А ще ми зібрали понад 150 добрих сусідів ЖК Супернова разом на свято.



Не менш яскравим та результативним в “Інвесторі” планують і 2021 рік. Зокрема, Андрій Разумовський в підсумковому інтерв’ю розповів, які нові проекти найближчим часом тут планують втілити. Зокрема, тут збираються звести висотні будинки із максимальною кількістю поверхів, яку дозволить містобудівна документація. Також на території ЖК буде дитячий садок, а в сусідньому ботанічному саду збираються навести лад: облаштувати зони відпочинку, доріжки та освітлення.



Більше про плани “Інвестора” на наступний рік читайте в інтерв’ю Андрія Разумовського “Ми створюємо будівельну моду”.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зараз у «Супернові» діє акційна ціна на 3-кімнатні квартири - від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Площа акційних квартир - 76,13 м2. Деталі акції можна дізнатись



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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