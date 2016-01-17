В Україні можуть знову ввести техогляд: до чого готуватись автомобілістам





Відбутися це може вже 2022 року, отже, час готуватися до змін, пише



Що відомо про техогляд в Україні



Проєкт закону з довгою назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони" передбачає повернення техогляду в Україні.



У такого рішення безліч шанувальників і противників. Важливо, що техогляд є вимогою Євросоюзу – процедура обов'язкова в країнах-членах ЄС. До того ж мало хто готовий сперечатися про те, що дороги стануть набагато безпечнішими, якщо ними пересуватимуться транспортні засоби в належному технічному стані. Останнім часом автомобільний "генофонд" в Україні далеко не в найкращому стані. Поряд із технічними аспектами на зразок перевірки налаштувань світлотехніки, наявності подушок безпеки й огляду ременів безпеки, передбачається й оцінка викидів шкідливих речовин бензиновими й дизельними авто, а також тими, що працюють на газі, – це важливо для екології.



Але законопроєкт ще не готовий, як і раніше знаходиться на обговоренні, а остаточний вигляд реформи поки не проглядається. Ясно лише те, що встигнути прийняти закон повинні до 2022 року.



Як відбувається техогляд в Європі



У країнах з ЄС з технічним станом транспортних засобів все дуже строго. Це пов'язано як із захистом екології, так і з високими стандартами безпеки на дорогах.



В середньому техогляд вимагають проходити кожні два роки. Але в міру старіння машини інтервал скорочується. Наприклад, через 10 років необхідно проходити процедуру щорічно. Також з часом техогляд дорожчає – це стимулює автомобілістів відмовлятися від застарілих і менш екологічних транспортних засобів і вибирати сучасні варіанти.



Держава в основному не регулює порядок проходження процедури, а також не втручається в акредитацію СТО, яким доручено проводити перевірку – цим займаються об'єднання автомобілістів та цивільні організації. За прострочення передбачені штрафи, за повторне порушення – іноді тюремне ув'язнення.



До чого готуватися в Україні



Обіцяли, що новий техогляд в Україні не буде нагадувати колишню процедуру, за проведення якої відповідала поліція. Проте, МВС вже закупило пересувні лабораторії технічного контролю для перевірки транспортних засобів прямо на дорогах. Хто буде здійснювати такі техогляди, і чи дістанеться ця задача поліцейським – поки невідомо.



Важливо також те, що проходити обов'язкове ТО передбачається всім автомобілям, чий вік перевищує 4 роки, а безпосередньо на СТО необхідно кожні 2 роки в разі приватних автомобілів. Для таксі і вантажного транспорту – щороку, пасажирські – кожні 6 місяців. При цьому незрозуміло, для чого потрібні в такому випадку мобільні лабораторії для придорожнього огляду, якщо і без них українців зобов'яжуть проходити техогляд на СТО.



Ще один важливий момент – акредитація СТО. Вибирати станції техобслуговування буде Міністерство транспорту. У зв'язку з цим дехто підозрює розвиток корупційних схем. Альтернатива, яка здається більш адекватним сценарієм, – визначення місця проходження ТО безпосередньо автомобілістами. Ще один варіант – дилери, які продають автомобілі і вже точно краще розбираються в технічному стані конкретних моделей. Більш того, спеціалізовані центри володіють програмним забезпеченням, яке дозволяє "спілкуватися" з автомобілями певного бренду. Бортовий комп'ютер в цьому випадку надає детальну інформацію про стан машини. Де будуть брати такі технології СТО, акредитовані Мінтрансом (Мінінфраструктури), незрозуміло, адже зобов'язати завод-виробник умовних Volkswagen або Mazda поставляти своє ПО для перевірки просто неможливо.



Таким чином, в так званому "законопроєкті про техогляд" ще дуже багато питань і слабких місць. Власне, не в останню чергу саме тому документ постійно відправляють на доопрацювання і вносять правки. Поки ясно, що в 2022 році техогляд в Україні вже повернеться. Залишилося дочекатися деталей процедури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повернення техогляду автомобілів в Україні, який скасували 2011 року, – вимога Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.Відбутися це може вже 2022 року, отже, час готуватися до змін, пише Обозреватель Проєкт закону з довгою назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони" передбачає повернення техогляду в Україні.У такого рішення безліч шанувальників і противників. Важливо, що техогляд є вимогою Євросоюзу – процедура обов'язкова в країнах-членах ЄС. До того ж мало хто готовий сперечатися про те, що дороги стануть набагато безпечнішими, якщо ними пересуватимуться транспортні засоби в належному технічному стані. Останнім часом автомобільний "генофонд" в Україні далеко не в найкращому стані. Поряд із технічними аспектами на зразок перевірки налаштувань світлотехніки, наявності подушок безпеки й огляду ременів безпеки, передбачається й оцінка викидів шкідливих речовин бензиновими й дизельними авто, а також тими, що працюють на газі, – це важливо для екології.Але законопроєкт ще не готовий, як і раніше знаходиться на обговоренні, а остаточний вигляд реформи поки не проглядається. Ясно лише те, що встигнути прийняти закон повинні до 2022 року.У країнах з ЄС з технічним станом транспортних засобів все дуже строго. Це пов'язано як із захистом екології, так і з високими стандартами безпеки на дорогах.В середньому техогляд вимагають проходити кожні два роки. Але в міру старіння машини інтервал скорочується. Наприклад, через 10 років необхідно проходити процедуру щорічно. Також з часом техогляд дорожчає – це стимулює автомобілістів відмовлятися від застарілих і менш екологічних транспортних засобів і вибирати сучасні варіанти.Держава в основному не регулює порядок проходження процедури, а також не втручається в акредитацію СТО, яким доручено проводити перевірку – цим займаються об'єднання автомобілістів та цивільні організації. За прострочення передбачені штрафи, за повторне порушення – іноді тюремне ув'язнення.Обіцяли, що новий техогляд в Україні не буде нагадувати колишню процедуру, за проведення якої відповідала поліція. Проте, МВС вже закупило пересувні лабораторії технічного контролю для перевірки транспортних засобів прямо на дорогах. Хто буде здійснювати такі техогляди, і чи дістанеться ця задача поліцейським – поки невідомо.Важливо також те, що проходити обов'язкове ТО передбачається всім автомобілям, чий вік перевищує 4 роки, а безпосередньо на СТО необхідно кожні 2 роки в разі приватних автомобілів. Для таксі і вантажного транспорту – щороку, пасажирські – кожні 6 місяців. При цьому незрозуміло, для чого потрібні в такому випадку мобільні лабораторії для придорожнього огляду, якщо і без них українців зобов'яжуть проходити техогляд на СТО.Ще один важливий момент – акредитація СТО. Вибирати станції техобслуговування буде Міністерство транспорту. У зв'язку з цим дехто підозрює розвиток корупційних схем. Альтернатива, яка здається більш адекватним сценарієм, – визначення місця проходження ТО безпосередньо автомобілістами. Ще один варіант – дилери, які продають автомобілі і вже точно краще розбираються в технічному стані конкретних моделей. Більш того, спеціалізовані центри володіють програмним забезпеченням, яке дозволяє "спілкуватися" з автомобілями певного бренду. Бортовий комп'ютер в цьому випадку надає детальну інформацію про стан машини. Де будуть брати такі технології СТО, акредитовані Мінтрансом (Мінінфраструктури), незрозуміло, адже зобов'язати завод-виробник умовних Volkswagen або Mazda поставляти своє ПО для перевірки просто неможливо.Таким чином, в так званому "законопроєкті про техогляд" ще дуже багато питань і слабких місць. Власне, не в останню чергу саме тому документ постійно відправляють на доопрацювання і вносять правки. Поки ясно, що в 2022 році техогляд в Україні вже повернеться. Залишилося дочекатися деталей процедури.

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