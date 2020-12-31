Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду до 10 гривень





Про це стало відомо під час засідання круглого столу, на якому оговорювали проблеми перевезення пасажирів на міському маршруті 26 та 26а, пише



Ініціатором такої зустрічі був депутат Луцькради Володимир Пшибельський. Зокрема, перевізник Богдан Кубовий запевняє, що перевозити надалі пасажирів йому збитково. Не вистачає на зарплати водіям, а також говорить, що працює в збиток.



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Володимир Пшибельський попросив у підприємця обґрунтувати та надати дані щодо перевезення пасажирів, витрати та збитки, однак такої інформації перевізник не надав.



Зі слів депутата, до нього звертаються мешканці району Вишкова з проблемою, що міська маршрутка №26 часто їздить з порушенням графіку, а в "години пік" складно виїхати з району в місто.



Варто зауважити, що рік тому перевізник зголосився на цей маршрут, проте на сьогоднішній день він відмовляється від нього.



Присутні на круглому столі депутати пропонували пану Богдану надати пропозиції щодо зміни маршруту, щоб отримувати дохід, однак підприємцю це теж не підходить. Основний меседж перевізника - підвищення тарифу на перевезення пасажирів.

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