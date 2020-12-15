Дев'ять будинків у одному з районів Луцька – без тепла через аварію
Сьогодні, 14:13
Через витік на теплових мережах вулиці Арцеулова тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для деяких житлових будинків на трьох вулицях одного району.
Про це повідомляє адміністрація ДКП "Луцьктепло".
Зокрема, теплопостачання немає у будинках на вулиці Арцеулова, 5, 7, 9, 11, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Гулака-Артемовського, 23-а, 25-а.
Інформують, що наразі тривають роботи з ліквідації витоку. Відновлення послуги для всіх споживачів відбудеться після завершення робіт, а це орієнтовно близько 18-ої години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація ДКП "Луцьктепло".
Зокрема, теплопостачання немає у будинках на вулиці Арцеулова, 5, 7, 9, 11, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Гулака-Артемовського, 23-а, 25-а.
Інформують, що наразі тривають роботи з ліквідації витоку. Відновлення послуги для всіх споживачів відбудеться після завершення робіт, а це орієнтовно близько 18-ої години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які країни світу відкрили кордони для українців. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:59
Дев'ять будинків у одному з районів Луцька – без тепла через аварію
Сьогодні, 14:13
Як змінювалась «Супернова» впродовж 2020 року. ВІДЕО*
Сьогодні, 14:10