Дев'ять будинків у одному з районів Луцька – без тепла через аварію





Про це повідомляє адміністрація ДКП "Луцьктепло".



Зокрема, теплопостачання немає у будинках на вулиці Арцеулова, 5, 7, 9, 11, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Гулака-Артемовського, 23-а, 25-а.



Інформують, що наразі тривають роботи з ліквідації витоку. Відновлення послуги для всіх споживачів відбудеться після завершення робіт, а це орієнтовно близько 18-ої години.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через витік на теплових мережах вулиці Арцеулова тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для деяких житлових будинків на трьох вулицях одного району.Про це повідомляє адміністрація ДКП "Луцьктепло".Зокрема, теплопостачання немає у будинках на вулиці Арцеулова, 5, 7, 9, 11, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Гулака-Артемовського, 23-а, 25-а.Інформують, що наразі тривають роботи з ліквідації витоку. Відновлення послуги для всіх споживачів відбудеться після завершення робіт, а це орієнтовно близько 18-ої години.

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