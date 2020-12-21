Облаштували пандус до сесійної зали Волиньради. ФОТО

У приміщенні Волинської обласної ради встановили пандус на сходах до сесійної зали.Поки в обласному бюджеті мали намір шукати гроші на ці потреби, допомогти зголосився керівник Будівельної компанії «Інвестор»Раніше голова Волинської обласної радинаголошував, що питання облаштування пандусів у приміщенні обласної ради має стати одним з пріоритетних під час бюджетних слухань. Утім, нині, за його словами, першочергова потреба у таких конструкціях вирішена без використання бюджетних грошей.За словами депутатів та голови облради, пандус, насамперед, значно спростить шлях до сесійної зали для їхнього колеги, депутата Волиньради, який після важкого поранення під час Революції Гідності опинився в інвалідному візку.Сам же Артем Запотоцький, якого на візку ще на минуле сесійне засідання підіймали сходами одразу декілька колег, 14 січня зміг дістатися у сесійну залу лише за допомогою свого однопартійця, який, до слова, одним із перших озвучив потребу негайного вирішення цієї проблеми.Далі ж у бюджеті будуть шукати кошти для підвищення доступності облради для всіх груп населення, проте виконання таких робіт вже потребуватиме перебудови деяких приміщень.