Волинські патрульні допомогли чоловіку, в якого посеред дороги виникли проблеми з авто
Сьогодні, 18:20
Сьогодні, 14 січня, патрульний, рухаючись на службу автодорогою Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), помітив на узбіччі дороги транспортний засіб, у якого була ввімкнена аварійна світлова сигналізація.
Про це повідомляю пресслужба патрульної поліції Волині.
Стурбований водій автомобіля розповів, що він пошкодив колесо та не може самостійно його замінити, адже не має потрібних інструментів.
На допомогу також прибув екіпаж патрульних Дмитро Дуда та Володимир Романюк, який обслуговує цю ділянку дороги.
Поліцейські допомогли водієві доїхати до найближчого шиномонтажу та замінити колесо.
Водій подякував поліцейським за небайдужість та допомогу.
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Про це повідомляю пресслужба патрульної поліції Волині.
Стурбований водій автомобіля розповів, що він пошкодив колесо та не може самостійно його замінити, адже не має потрібних інструментів.
На допомогу також прибув екіпаж патрульних Дмитро Дуда та Володимир Романюк, який обслуговує цю ділянку дороги.
Поліцейські допомогли водієві доїхати до найближчого шиномонтажу та замінити колесо.
Водій подякував поліцейським за небайдужість та допомогу.
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