Екоінспекція оштрафувала понад пів сотні волинян за порушення

Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом грудня притягнули до відповідальності 65 волинян за екопорушення.Вони мають сплатити до державного бюджету 13 тисяч 281 гривню штрафів, інформує пресслужба установи.У Рожищенському районі виявили шістьох порушників, 4 з них притягнули до за порушення правил полювання, 2 за рибне браконьєрство.Троє ковельчан заплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля. Інспектори склали 6 протоколів у Ратнівському районі.У Ківерцівському районі виявили 4 порушники, в Камінь-Каширському – 2, у Луцькому – 2, в Горохівському – 2, на Старовижівщині – 1.На 11 жителів Локачинського району склали протоколи за порушення правил полювання. На Маневиччині 3 громадян сплатять штрафи за екопорушення.