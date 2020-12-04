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Екоінспекція оштрафувала понад пів сотні волинян за порушення

Екоінспекція оштрафувала понад пів сотні волинян за порушення
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом грудня притягнули до відповідальності 65 волинян за екопорушення.

Вони мають сплатити до державного бюджету 13 тисяч 281 гривню штрафів, інформує пресслужба установи.

У Рожищенському районі виявили шістьох порушників, 4 з них притягнули до за порушення правил полювання, 2 за рибне браконьєрство.

Троє ковельчан заплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля. Інспектори склали 6 протоколів у Ратнівському районі.

У Ківерцівському районі виявили 4 порушники, в Камінь-Каширському – 2, у Луцькому – 2, в Горохівському – 2, на Старовижівщині – 1.

На 11 жителів Локачинського району склали протоколи за порушення правил полювання. На Маневиччині 3 громадян сплатять штрафи за екопорушення.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, екопорушники, екоінспекція
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