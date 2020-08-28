Які країни світу відкрили кордони для українців. ПЕРЕЛІК





Рро це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє



"Станом на зараз у світі є 83 країни, куди попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було понад 60 країн", - сказав він.



Окрім того, журналісти



Албанія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Антигуа і Барбуда

Афганістан

Багамські острови (необхідно отримати дозвіл на сторінці агентства подорожей Багамських Островів, по прибуттю показати результати негативного тесту, якому не більше ніж 10 днів)

Бахрейн

Білорусь

Болгарія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Бразилія

Буркіна-Фасо

Бурунді

Велика Британія

Вірменія

Гана

Демократична республіка Конго

Домініканська республіка

Еквадор

Ефіопія

Єгипет (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Замбія

Ірак

Іран

Ірландія

Йорданія

Казахстан

Камбоджа

Кенія

Колумбія

Коморські острови

Ліван

Мальдіви

Мексика

Нігерія

ОАЕ

Пакистан

Перу

Південна Корея

Південний Судан

Північна Македонія

Пуерто-Ріко

Республіка Конго

Руанда

Сан-Томе і Принсіпі

Сейшельські острови

Сент-Люсія

Сербія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Словенія

Сомалі

США (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Сьєрра-Леоне

Судан

Танзанія

Тоґо

Туніс (ПЛР-тестування по прибуттю та карантин від 7 до 14 днів)

Туреччина (українці проходитимуть на кордоні медогляд, якщо виникнуть симптоми COVID-19, необхідно здати безкоштовний ПЛР-тест, для в’їзду в країну потрібен страховий поліс на COVID-19)

Уганда

Узбекистан

Хорватія (при перетині кордону необхідно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом останніх 48 годин до виїзду, якщо без тестування - обов'язкова 14-денна самоізоляція)

Центральноафриканська Республіка

Чад

Чорногорія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Ямайка



Водночас перед купівлею квитків та безпосереднім виїздом слід уважно ознайомитися з правилами в'їзду до тієї чи іншої країни, адже вони постійно змінюються. Усю найсвіжішу інформацію щодо правил в'їзду громадян України на територію інших держав можна дізнатися за посиланням на



Чи можуть українські туристи подорожувати до країн Євросоюзу



Наразі країни ЄС впускають лише певні категорії громадян України – головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном чи невідкладне лікування.



Керівництво європейських країн наразі не може спрогнозувати, коли українці зможуть знову вільно до Європейського союзу.



При цьому в МЗС попереджають українців: незважаючи на те, що багато авіакомпанії активно продають квитки на рейси до європейських країн, не варто поспішати з покупкою до офіційного відкриття кордонів з кожною конкретною країною.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 14 січня 2021 року українські туристи можуть вільно подорожувати до 83 країн світу.Рро це заявив міністр закордонних справ, повідомляє УНІАН "Станом на зараз у світі є 83 країни, куди попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було понад 60 країн", - сказав він.Окрім того, журналісти опублікували значну частину назв тих країн, куди нині можуть подорожувати українці. Це, зокрема:Албанія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)Антигуа і БарбудаАфганістанБагамські острови (необхідно отримати дозвіл на сторінці агентства подорожей Багамських Островів, по прибуттю показати результати негативного тесту, якому не більше ніж 10 днів)БахрейнБілорусьБолгарія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)БразиліяБуркіна-ФасоБурундіВелика БританіяВірменіяГанаДемократична республіка КонгоДомініканська республікаЕквадорЕфіопіяЄгипет (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)ЗамбіяІракІранІрландіяЙорданіяКазахстанКамбоджаКеніяКолумбіяКоморські островиЛіванМальдівиМексикаНігеріяОАЕПакистанПеруПівденна КореяПівденний СуданПівнічна МакедоніяПуерто-РікоРеспубліка КонгоРуандаСан-Томе і ПринсіпіСейшельські островиСент-ЛюсіяСербія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)СловеніяСомаліСША (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)Сьєрра-ЛеонеСуданТанзаніяТоґоТуніс (ПЛР-тестування по прибуттю та карантин від 7 до 14 днів)Туреччина (українці проходитимуть на кордоні медогляд, якщо виникнуть симптоми COVID-19, необхідно здати безкоштовний ПЛР-тест, для в’їзду в країну потрібен страховий поліс на COVID-19)УгандаУзбекистанХорватія (при перетині кордону необхідно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом останніх 48 годин до виїзду, якщо без тестування - обов'язкова 14-денна самоізоляція)Центральноафриканська РеспублікаЧадЧорногорія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)ЯмайкаВодночас перед купівлею квитків та безпосереднім виїздом слід уважно ознайомитися з правилами в'їзду до тієї чи іншої країни, адже вони постійно змінюються. Усю найсвіжішу інформацію щодо правил в'їзду громадян України на територію інших держав можна дізнатися за посиланням на інтерактивну карту світу від МЗС України Наразі країни ЄС впускають лише певні категорії громадян України – головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном чи невідкладне лікування.Керівництво європейських країн наразі не може спрогнозувати, коли українці зможуть знову вільно до Європейського союзу.При цьому в МЗС попереджають українців: незважаючи на те, що багато авіакомпанії активно продають квитки на рейси до європейських країн, не варто поспішати з покупкою до офіційного відкриття кордонів з кожною конкретною країною.

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