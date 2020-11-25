Владика Михаїл освятив недільну школу у волинському селі. ФОТО

Михаїл уперше відвідав парафію Архістратига Михаїла в селі Красноволя Маневицького деканату.



Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.



Митрополит очолив божественну літургію. Із ним служили декан протоієрей Андрій Закидальський, настоятель парафії священник Петро Лущинський, інше місцеве духовенство.



Після богослужіння владика освятив новозбудоване приміщення недільної школи. Активних парафіян відзначили благословенними грамотами.



Довідка:

Парафія Архістратига Михаїла одна з перших перейшла в лоно ПЦУ. Наприкінці грудня 2018 р. громада розпочала цей процес і звернулася в духовну консисторію із проханням возз’єднатися.







Світлини інформаційної служби єпархії.





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