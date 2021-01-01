У Польщі в аварії загинув батько луцького спортсмена: сім'я потребує допомоги
Сьогодні, 15:56
За кермом вантажівки, яка розбилася у Польщі, перебував батько луцького спортсмена Тимура Артишука Костантин Артишук. Родина потребує фінансової допомоги.
Пр це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент клубу бойових мистецтв «Прайд» Олександр Кулаков.
"Друзі, сталася біда в сім'ї нашого спортсмена Артишука Тимура! В автокатастрофі загинув його батько! Величезне прохання допомогти родині загиблого", - написав Олександр Кулаков.
Нагадаємо, автотроща сталася вчора, 13 січня, у Польщі на автостраді А2 при з’їзді на дорогу S5. Вантажівка на волинських номерах злетіла з дороги і розбилася. Водій загинув.
Кошти можна перерахувати за реквізитами: ПриватБанк 5168745015841650 (Артишук Ірина).
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Пр це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент клубу бойових мистецтв «Прайд» Олександр Кулаков.
"Друзі, сталася біда в сім'ї нашого спортсмена Артишука Тимура! В автокатастрофі загинув його батько! Величезне прохання допомогти родині загиблого", - написав Олександр Кулаков.
Нагадаємо, автотроща сталася вчора, 13 січня, у Польщі на автостраді А2 при з’їзді на дорогу S5. Вантажівка на волинських номерах злетіла з дороги і розбилася. Водій загинув.
Кошти можна перерахувати за реквізитами: ПриватБанк 5168745015841650 (Артишук Ірина).
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