У Польщі в аварії загинув батько луцького спортсмена: сім'я потребує допомоги

Тимура Артишука Костантин Артишук. Родина потребує фінансової допомоги.



Пр це на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Кулаков.



"Друзі, сталася біда в сім'ї нашого спортсмена Артишука Тимура! В автокатастрофі загинув його батько! Величезне прохання допомогти родині загиблого", - написав Олександр Кулаков.



Нагадаємо, автотроща сталася вчора, 13 січня, у Польщі на автостраді А2 при з’їзді на дорогу S5. Вантажівка



Кошти можна перерахувати за реквізитами: ПриватБанк 5168745015841650 (Артишук Ірина).

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