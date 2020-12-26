У Луцьку просять дозволити роботу сервісів з ремонту ґаджетів, звернулися навіть до президента





Відповідне прохання зареєструвала на Оксана Тимощук. Більше того, петицію із таким проханням авторка зареєструвала на і на



За словами Оксани Тимощук, у період локдауну не передбачений дозвіл на обслуговування засобів мобільного зв'язку і продаж комплектуючих, необхідних для їх повноцінного функціонування.



«Прошу дозволити в межах своїх повноважень ремонт засобів мобільного зв'язку та продаж аксесуарів, технічно необхідних для засобів зв'язку (зарядні пристрої, кабелі та енергоносії до мобільних телефонів) в місті Луцьк. Це життєво необхідні речі для забезпечення безпеки та отримання медичної допомоги.



Такий дозвіл не буде мати жодних негативних наслідків щодо розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, так як звертання за послугами ремонту та купівля технічно необхідних аксесуарів до них має дуже малу кількість і не буде мати впливу на мобільність людей під час локдауну, проте ці поодинокі випадки будуть мати пряму і невідкладну життєву необхідність для обслуговування громадян у сфері зв'язку», - написала у петиції Оксана Тимощук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять у влади надати дозвіл на підприємницьку діяльність у сфері обслуговування та ремонту засобів мобільного зв'язку. Мовляв, це дасть можливість забезпечити громадян Волинської області зв'язком з невідкладною швидкою допомогою.Відповідне прохання зареєструвала на сайті місцевих петицій . Більше того, петицію із таким проханням авторка зареєструвала на і на сайті Офісу президента За словами Оксани Тимощук, у період локдауну не передбачений дозвіл на обслуговування засобів мобільного зв'язку і продаж комплектуючих, необхідних для їх повноцінного функціонування.«Прошу дозволити в межах своїх повноважень ремонт засобів мобільного зв'язку та продаж аксесуарів, технічно необхідних для засобів зв'язку (зарядні пристрої, кабелі та енергоносії до мобільних телефонів) в місті Луцьк. Це життєво необхідні речі для забезпечення безпеки та отримання медичної допомоги.Такий дозвіл не буде мати жодних негативних наслідків щодо розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, так як звертання за послугами ремонту та купівля технічно необхідних аксесуарів до них має дуже малу кількість і не буде мати впливу на мобільність людей під час локдауну, проте ці поодинокі випадки будуть мати пряму і невідкладну життєву необхідність для обслуговування громадян у сфері зв'язку», - написала у петиції Оксана Тимощук.

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