У Луцьку водій маршрутки проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
У Луцьку патрульні зафіксували порушення правил дорожнього руху водієм маршрутного транспортного засобу.
Про це інформує патрульна поліція у фейсбуці.
Сьогодні, 14 січня, близько 15-ї години, командирський екіпаж під час патрулювання на проспекті Соборності помітив маршрутний транспортний засіб, водій якого проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.
На щастя, у цій ситуації обійшлося без травм та непоправних наслідків.
На керманича "маршрутки" патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
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Про це інформує патрульна поліція у фейсбуці.
Сьогодні, 14 січня, близько 15-ї години, командирський екіпаж під час патрулювання на проспекті Соборності помітив маршрутний транспортний засіб, водій якого проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.
На щастя, у цій ситуації обійшлося без травм та непоправних наслідків.
На керманича "маршрутки" патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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