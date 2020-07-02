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У Луцьку водій маршрутки проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. ВІДЕО

У Луцьку водій маршрутки проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. ВІДЕО
У Луцьку патрульні зафіксували порушення правил дорожнього руху водієм маршрутного транспортного засобу.

Про це інформує патрульна поліція у фейсбуці.

Сьогодні, 14 січня, близько 15-ї години, командирський екіпаж під час патрулювання на проспекті Соборності помітив маршрутний транспортний засіб, водій якого проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.

На щастя, у цій ситуації обійшлося без травм та непоправних наслідків.

На керманича "маршрутки" патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

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Теги: порушення, ПДР, маршрутка, Луцьк
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