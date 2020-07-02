У Луцьку водій маршрутки проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. ВІДЕО





Про це інформує патрульна поліція у фейсбуці.



Сьогодні, 14 січня, близько 15-ї години, командирський екіпаж під час патрулювання на проспекті Соборності помітив маршрутний транспортний засіб, водій якого проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.



На щастя, у цій ситуації обійшлося без травм та непоправних наслідків.



На керманича "маршрутки" патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.



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