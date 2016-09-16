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«Дерибан» землі на Горохівщині: прокуратура відкрила кримінальне провадження

«Дерибан» землі на Горохівщині: прокуратура відкрила кримінальне провадження
Розпочали кримінальне провадження про вчинення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Волинській області зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство перевіряє, чи видавали чиновники упродовж 2019-2020 років умисно розпорядчі документи, відповідно до яких понад сотню земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Волині було протиправно передано у власність громадянам, у тому числі таким, які проживають за межами нашої області.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Перебіг слідства перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, про «дерибан» земель, що розташовані за межами населених пунктів Горохівщини, заявили депутати Волинської обласної ради.

Зокрема, депутат Тарас Щерблюк розповів, що до нього, як до депутата облради, днями звернулась громадянка села Печихвости, що на Горохівщині, Зоряна Ворончук із тим, що Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області їй, місцевій мешканці, було відмовлено у розробці технічної документації на земельну ділянку, тим часом керівник цієї структури Володимир Боярчук підписує накази про надання земельних ділянок, які розташовуються на людських городах, мешканцям інших областей України.

"Мені стало відомо, що посадовими особами Держгеокадастру у Горохівському районі підготовлені в терміновому порядку викопіювання та обґрунтування для подальшої передачі жителям Київської, Житомирської, Черкаської областей та Автономної республіки Крим 167 ділянок по 2 га під ОСГ. Ці земельні ділянки знаходяться на території Горохівської, Берестечківської, Городищенської ОТГ , заяви на їх отримання знаходяться в ГУ Держгеокадастру в області", - наголосив він.

Депутат Ігор Волошенюк озвучив ще ряд схожих випадків, із яким і до нього мало не щодня звертаються люди, які проживають на території колишнього Горохівського району.


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Теги: дерибан, Горохівщина, провадження, прокуратура
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