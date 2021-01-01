Де на Волині розгорнули пункти обігріву. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:03
У зв’язку із погіршенням погодних умов та наближенням різких похолодань на території Волинської області організована робота стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню, передусім малозахищеним верствам.
Список пунктів обігріву повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
Зокрема, як інформує Український гідрометеорологічний центр, 15-16 січня цього року в Україні та області очікується погіршення погодних умов зі значним зниженням температури повітря вночі до 12 – 18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 10 – 16° морозу та протягом 17-18 січня холодна погода утримається.
Відтак, з метою недопущення переохолодження людей наразі у населених пунктах області розгорнули 29 стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню, які будуть функціонувати у цілодобовому режимі. Рішення про виділення приміщень для функціонування зазначених пунктів та організацію надання в них допомоги приймають місцеві органи влади. У таких стаціонарних пунктах можна зігрітися, перечекати хуртовину, випити гарячого чаю. Також спільно з місцевими закладами охорони здоров’я відпрацьовується порядок надання лікарської допомоги постраждалим у разі їх звернень до пунктів обігріву.
Станом на 14 січня стаціонарні пункти обігріву для надання допомоги населенню організували за такими адресами:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – м. Луцька, вул. Данила Галицького, 18.
- Волинський обласний благодійний фонд «Переображення» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15а.
- Луцька центральна районна лікарня – Луцький район, с. Липини,
вул. Теремнівська, 100.
- Торчинська районна лікарня Луцької районної ради» – Луцький район, смт Торчин, вул. Незалежності, 57.
- Чаруківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Чаруків, вул. Поштова, 26.
- КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради» – Луцький район, с. Підгайці, вул. Шкільна, 30.
- Лищенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Лище, вул. Центральна, 81.
- Лаврівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Лаврів, вул. Колгоспна, 1.
- Гіркополонківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 Г.
- Білостоцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Білосток, вул. Шкільна, 3.
- Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Боратин, вул. Центральна, 22.
- Будинок культури – с. Городище, вул. Миру, 85.
- Приміщення ЖЕК – м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12.
- Приміщення Устилузької міської ради – м. Устилуг, вул. Володимирська, 40.
- Приміщення Оваднівської сільської ради – с. Овадне, вул. Перемоги, 20.
- Приміщення Зимнівської сільської ради – с. Зимне, вул. Миру, 2.
- Приміщення осередку Суспільної служби «Берегиня» – м. Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, 36.
- Приміщення гуртожитку КП «УЖК» №1 – м. Нововолинськ, вул. Сірка, 5.
- Турійська центральна районна лікарня – смт Турійськ, вул. Лікарська, 22.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – смт Луків, вул. Ковельська, 52.
- Гуртожиток № 3 Горохівського коледжу ЛНАУ – м. Горохів, вул. Студентська, 10.
- Приймальне відділення районної лікарні №2 – Горохівський район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 71.
- Амбулаторія смт Мар’янівка – Горохівський район, смт Мар’янівка вул. Шкільна, 4.
- Амбулаторія смт Сенкевичівка – Горохівський район, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64.
- Стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Камінь-Каширської райдержадміністрації – м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 92.
- Маневицька центральна районна лікарня – смт Маневичі,
вул. Незалежності, 1.
-Локачинська центральна районна лікарня – смт Локачі, вул. Івана Франка, 19.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любомльської міської ради – м. Любомль, вул. Євгена Коновальця, 6.
- Іваничівська центральна районна лікарня – смт Іваничі, вул. Грушевського, 34.
Слід зазначити, що робота з облаштування таких пунктів в окремих районах та містах ще триває. Оновлена інформація щодо кількості та адрес їх розташування найближчим часом буде оприлюднена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та на офіційній сторінці ОДА у соціальній мережі «Фейсбук».
Окрім того, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області організовало функціонування 3 мобільних пунктів обігріву, які у разі виникнення надзвичайної ситуації готові надати допомогу постраждалим.
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Список пунктів обігріву повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
Зокрема, як інформує Український гідрометеорологічний центр, 15-16 січня цього року в Україні та області очікується погіршення погодних умов зі значним зниженням температури повітря вночі до 12 – 18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 10 – 16° морозу та протягом 17-18 січня холодна погода утримається.
Відтак, з метою недопущення переохолодження людей наразі у населених пунктах області розгорнули 29 стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню, які будуть функціонувати у цілодобовому режимі. Рішення про виділення приміщень для функціонування зазначених пунктів та організацію надання в них допомоги приймають місцеві органи влади. У таких стаціонарних пунктах можна зігрітися, перечекати хуртовину, випити гарячого чаю. Також спільно з місцевими закладами охорони здоров’я відпрацьовується порядок надання лікарської допомоги постраждалим у разі їх звернень до пунктів обігріву.
Станом на 14 січня стаціонарні пункти обігріву для надання допомоги населенню організували за такими адресами:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – м. Луцька, вул. Данила Галицького, 18.
- Волинський обласний благодійний фонд «Переображення» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15а.
- Луцька центральна районна лікарня – Луцький район, с. Липини,
вул. Теремнівська, 100.
- Торчинська районна лікарня Луцької районної ради» – Луцький район, смт Торчин, вул. Незалежності, 57.
- Чаруківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Чаруків, вул. Поштова, 26.
- КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради» – Луцький район, с. Підгайці, вул. Шкільна, 30.
- Лищенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Лище, вул. Центральна, 81.
- Лаврівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Лаврів, вул. Колгоспна, 1.
- Гіркополонківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 Г.
- Білостоцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Білосток, вул. Шкільна, 3.
- Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Боратин, вул. Центральна, 22.
- Будинок культури – с. Городище, вул. Миру, 85.
- Приміщення ЖЕК – м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12.
- Приміщення Устилузької міської ради – м. Устилуг, вул. Володимирська, 40.
- Приміщення Оваднівської сільської ради – с. Овадне, вул. Перемоги, 20.
- Приміщення Зимнівської сільської ради – с. Зимне, вул. Миру, 2.
- Приміщення осередку Суспільної служби «Берегиня» – м. Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, 36.
- Приміщення гуртожитку КП «УЖК» №1 – м. Нововолинськ, вул. Сірка, 5.
- Турійська центральна районна лікарня – смт Турійськ, вул. Лікарська, 22.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – смт Луків, вул. Ковельська, 52.
- Гуртожиток № 3 Горохівського коледжу ЛНАУ – м. Горохів, вул. Студентська, 10.
- Приймальне відділення районної лікарні №2 – Горохівський район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 71.
- Амбулаторія смт Мар’янівка – Горохівський район, смт Мар’янівка вул. Шкільна, 4.
- Амбулаторія смт Сенкевичівка – Горохівський район, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64.
- Стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Камінь-Каширської райдержадміністрації – м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 92.
- Маневицька центральна районна лікарня – смт Маневичі,
вул. Незалежності, 1.
-Локачинська центральна районна лікарня – смт Локачі, вул. Івана Франка, 19.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любомльської міської ради – м. Любомль, вул. Євгена Коновальця, 6.
- Іваничівська центральна районна лікарня – смт Іваничі, вул. Грушевського, 34.
Слід зазначити, що робота з облаштування таких пунктів в окремих районах та містах ще триває. Оновлена інформація щодо кількості та адрес їх розташування найближчим часом буде оприлюднена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та на офіційній сторінці ОДА у соціальній мережі «Фейсбук».
Окрім того, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області організовало функціонування 3 мобільних пунктів обігріву, які у разі виникнення надзвичайної ситуації готові надати допомогу постраждалим.
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