У Львові дівчинці, якій було лише 2 дні від народження, видалили гігантську пухлину

Марічка (ім' я дівчинки на прохання батьків змінено) народилася 6 січня 2021 року і через два дні опинилася на операційному столі. У маленької, коли вона ще була в утробі матері, виявили пухлину-монстра – куприкову тератому. Пухлина займала майже 40% тіла новонародженої.



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Діагноз встановили, коли мати Марічки була на двадцятому тижні вагітності. За словами дитячих хірургів, така вада зустрічається не так вже й рідко: один випадок на 30 тисяч пологів. Частіше вона зустрічається у дівчаток. Це доброякісна пухлина, яка після видалення більше не відроджується. Вважається, що коли тератома займає 30% тіла, то це вже дуже великий ризик для життя дитини. А львівським хірургам вдавалося рятувати дітей з гігантськими пухлинами, коли вони займали до 45% тіла новонароджених. А у вересні 2019 року вони прооперували хлопчика, у якого тератома займала 57% тіла і важила майже 2,5 кг. Усі прооперовані діти нормально ростуть і розвиваються.



Мамі дівчинки на 6 місяці вагітності пропонували викликати штучні пологи



Марічка – перша дитина у батьків, народження якої вони з нетерпінням чекали. І коли під час УЗД виявили тератому великих розмірів, для батьків це був шок.



«Для нас це був такий стрес, адже до 20 тижнів вагітності на УЗД не бачили жодних вад. Ми консультувалися у багатьох лікарів і у своєму місті під Києвом, і в Києві, але вони сказали, що єдиний вихід у нашому випадку – штучні пологи. Але ми не могли на таке погодитися. Через Інтернет знайшли лікаря у Львові, Галину Курило, яка оперує дітей з тератомами і написали їй. Вона дуже швидко нам відповіла і порадила приїжджати до Львова», – розповіла ZAXID.NET мама Марічки Ірина (ім'я змінене з етичних міркувань).



Знайомих у батьків Марічки у Львові нема, тож вони винайняли помешкання і перед новим роком приїхали до Львова. Дівчинка народилася 6 січня, на Святвечір, у Львівському обласному перинатальному центрі через кесарів розтин. Маля народилося з вагою 3900 г, але значну частину її тіла займала пухлина. Дівчинкою відразу заопікувалася завідувачка реанімаційного відділення новонароджених Вероніка Колдра. І тоді немовля реанімобілем перевезли до львівської міської дитячої лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, де рятують дітей з такими пухлинами.



Завідувачка II хірургічного відділення лікарні Галина Курило розповіла ZAXID.NET, що, як правило, лікарі дають таким дітям трішки зміцніти, а тоді їх оперують. Але у випадку з Марічкою відкладати операцію було дуже ризиковано: оболонки тератоми були дуже розтягнуті, на ній почали з’являтися великі некрозні плями. Дитину слід було якомога швидше звільнити від пухлини, бо інакше вона могла б загинути через інфікування крові.



Немовля оперували 9 січня. Операція тривала 2,5 години. Тератома була дуже глибокою, доходила аж до поперекового відділу хребта. Складність операції, за словами хірургів, полягала у тому, що треба було акуратно відділити всі судини, які потрібні дитині для подальшого нормального розвитку: ті, що пов’язані з тазовими органами, нирками, поперековим відділом хребта тощо, а всі інші – видалити. А у недоношеної крихітної дитини судини дуже дрібні, тож від хірургів вимагалося неабиякого вміння і вправності.



Вкрай важливо було і не пошкодити важливих для подальшого нормального розвитку дівчинки нервів. Це ювелірна робота, але дитячі хірурги успішно з нею справилися.



Після операції дівчинка важила 2500 г, а пухлина – 1400 г



Під час операції дитячі хірурги відразу зробили і пластику дитині: місце, де була тератома, замінили місцевими тканинами. На це пішло дуже багато часу, але результатом роботи хірурги залишилися задоволені.



«Дитина народилася з вагою 3900 г. Коли після операції зважили маленьку, вона важила 2500 г, а тератома – 1400 г, тобто пухлина займала майже 36% тіла. Тератоми ми оперуємо щороку, а от гігантських, що займають 1/3 тіла у нас було чотири. Найбільша важила майже 2500 г і займала 57% тіла. Діти після таких операцій залишаються під нашим спостереженням ще до трьох років, час від часу приїжджають на перевірку. Усі малюки, що народилися з тератомами і були у нас прооперовані, нормально ростуть, розвиваються, від складної операції залишилися лише ледь помітні сліди», – каже Галина Курило.



Крихітна Марічка ще в реанімації. Організм дитини негативно реагує на різку втрату ваги. Але лікарі допомагають маленькому організму плавно перейти на роботу в інших умовах. Зараз Марічка, за словами Галини Курило, вже самостійно дихає, їсть грудне молоко, у неї нормально працює шлунково-кишковий тракт. Завтра, 14 січня, дівчинку з реанімації переведуть у відділення, де її продовжать виходжувати.



«Хочу звернутися до жінок, котрі через ті чи інші вади розвитку плода переривають вагітність на пізніх термінах. Не робіть цього, бо у подальшому це у 90% призведе до безплідності. Медицина нині пішла так далеко, що більшість вроджених вад хірургічно коригуються і надалі ці вроджені вади ніяк на дітях не позначаються», – каже Галина Курило.



Фото - ілюстративне

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Діагноз встановили, коли мати Марічки була на двадцятому тижні вагітності. За словами дитячих хірургів, така вада зустрічається не так вже й рідко: один випадок на 30 тисяч пологів. Частіше вона зустрічається у дівчаток. Це доброякісна пухлина, яка після видалення більше не відроджується. Вважається, що коли тератома займає 30% тіла, то це вже дуже великий ризик для життя дитини. А львівським хірургам вдавалося рятувати дітей з гігантськими пухлинами, коли вони займали до 45% тіла новонароджених. А у вересні 2019 року вони прооперували хлопчика, у якого тератома займала 57% тіла і важила майже 2,5 кг. Усі прооперовані діти нормально ростуть і розвиваються.Марічка – перша дитина у батьків, народження якої вони з нетерпінням чекали. І коли під час УЗД виявили тератому великих розмірів, для батьків це був шок.«Для нас це був такий стрес, адже до 20 тижнів вагітності на УЗД не бачили жодних вад. Ми консультувалися у багатьох лікарів і у своєму місті під Києвом, і в Києві, але вони сказали, що єдиний вихід у нашому випадку – штучні пологи. Але ми не могли на таке погодитися. Через Інтернет знайшли лікаря у Львові, Галину Курило, яка оперує дітей з тератомами і написали їй. Вона дуже швидко нам відповіла і порадила приїжджати до Львова», – розповіла ZAXID.NET мама Марічки Ірина (ім'я змінене з етичних міркувань).Знайомих у батьків Марічки у Львові нема, тож вони винайняли помешкання і перед новим роком приїхали до Львова. Дівчинка народилася 6 січня, на Святвечір, у Львівському обласному перинатальному центрі через кесарів розтин. Маля народилося з вагою 3900 г, але значну частину її тіла займала пухлина. Дівчинкою відразу заопікувалася завідувачка реанімаційного відділення новонароджених Вероніка Колдра. І тоді немовля реанімобілем перевезли до львівської міської дитячої лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, де рятують дітей з такими пухлинами.Завідувачка II хірургічного відділення лікарні Галина Курило розповіла ZAXID.NET, що, як правило, лікарі дають таким дітям трішки зміцніти, а тоді їх оперують. Але у випадку з Марічкою відкладати операцію було дуже ризиковано: оболонки тератоми були дуже розтягнуті, на ній почали з’являтися великі некрозні плями. Дитину слід було якомога швидше звільнити від пухлини, бо інакше вона могла б загинути через інфікування крові.Немовля оперували 9 січня. Операція тривала 2,5 години. Тератома була дуже глибокою, доходила аж до поперекового відділу хребта. Складність операції, за словами хірургів, полягала у тому, що треба було акуратно відділити всі судини, які потрібні дитині для подальшого нормального розвитку: ті, що пов’язані з тазовими органами, нирками, поперековим відділом хребта тощо, а всі інші – видалити. А у недоношеної крихітної дитини судини дуже дрібні, тож від хірургів вимагалося неабиякого вміння і вправності.Вкрай важливо було і не пошкодити важливих для подальшого нормального розвитку дівчинки нервів. Це ювелірна робота, але дитячі хірурги успішно з нею справилися.Під час операції дитячі хірурги відразу зробили і пластику дитині: місце, де була тератома, замінили місцевими тканинами. На це пішло дуже багато часу, але результатом роботи хірурги залишилися задоволені.«Дитина народилася з вагою 3900 г. Коли після операції зважили маленьку, вона важила 2500 г, а тератома – 1400 г, тобто пухлина займала майже 36% тіла. Тератоми ми оперуємо щороку, а от гігантських, що займають 1/3 тіла у нас було чотири. Найбільша важила майже 2500 г і займала 57% тіла. Діти після таких операцій залишаються під нашим спостереженням ще до трьох років, час від часу приїжджають на перевірку. Усі малюки, що народилися з тератомами і були у нас прооперовані, нормально ростуть, розвиваються, від складної операції залишилися лише ледь помітні сліди», – каже Галина Курило.Крихітна Марічка ще в реанімації. Організм дитини негативно реагує на різку втрату ваги. Але лікарі допомагають маленькому організму плавно перейти на роботу в інших умовах. Зараз Марічка, за словами Галини Курило, вже самостійно дихає, їсть грудне молоко, у неї нормально працює шлунково-кишковий тракт. Завтра, 14 січня, дівчинку з реанімації переведуть у відділення, де її продовжать виходжувати.«Хочу звернутися до жінок, котрі через ті чи інші вади розвитку плода переривають вагітність на пізніх термінах. Не робіть цього, бо у подальшому це у 90% призведе до безплідності. Медицина нині пішла так далеко, що більшість вроджених вад хірургічно коригуються і надалі ці вроджені вади ніяк на дітях не позначаються», – каже Галина Курило.

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