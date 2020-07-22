Душ, їжа та місце для ночівлі: показали, як у Луцьку діє пункт обігріву. ВІДЕО





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Нині гарячі обіди в терцентрі отримують 103 людини, - каже дієтсестра Оксана Дейнюк. Це люди похилого віку, з інвалідністю, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах. Перші два місяці послуга безплатна. Потім гарячі обіди можна продовжити одержувати за 350 грн на місяць.



Від початку зими в пункт обігріву за допомогою звернувся один безхатько. Чоловік приходить щодня за гарячими обідами, на ночівлю його влаштували в "Переображення", - розповідає соціальна працівниця Світлана Синюк.



У пункті нічного перебування при благодійному фонді "Переображення" в районі ЛПЗ для нічлігу облаштовані 12 ліжкомісць. Тут ночує від 4 до 5 людей каже юрист пукту нічного перебування Віктор Гаврилюк.



Основна вимога для влаштування на нічліг в пункті нічного перебування – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів.



Пересувні пункти обігріву на Волині поки не розгортатимуть, потреби в них немає поки температура повітря не опустилася до мінус 15, - каже начальниця відділу ДСНС в області Ірина Варварук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початком зими в Луцькому територіальному центрі функціонує стаціонарний пункт обігріву для людей без постійного місця проживання. Тут можна прийняти душ, зігрітися, взяти теплий одяг, поїсти.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Нині гарячі обіди в терцентрі отримують 103 людини, - каже дієтсестра. Це люди похилого віку, з інвалідністю, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах. Перші два місяці послуга безплатна. Потім гарячі обіди можна продовжити одержувати за 350 грн на місяць.Від початку зими в пункт обігріву за допомогою звернувся один безхатько. Чоловік приходить щодня за гарячими обідами, на ночівлю його влаштували в "Переображення", - розповідає соціальна працівницяУ пункті нічного перебування при благодійному фонді "Переображення" в районі ЛПЗ для нічлігу облаштовані 12 ліжкомісць. Тут ночує від 4 до 5 людей каже юрист пукту нічного перебуванняОсновна вимога для влаштування на нічліг в пункті нічного перебування – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів.Пересувні пункти обігріву на Волині поки не розгортатимуть, потреби в них немає поки температура повітря не опустилася до мінус 15, - каже начальниця відділу ДСНС в області

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