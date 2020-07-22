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Душ, їжа та місце для ночівлі: показали, як у Луцьку діє пункт обігріву. ВІДЕО

Душ, їжа та місце для ночівлі: показали, як у Луцьку діє пункт обігріву. ВІДЕО
З початком зими в Луцькому територіальному центрі функціонує стаціонарний пункт обігріву для людей без постійного місця проживання. Тут можна прийняти душ, зігрітися, взяти теплий одяг, поїсти.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Нині гарячі обіди в терцентрі отримують 103 людини, - каже дієтсестра Оксана Дейнюк. Це люди похилого віку, з інвалідністю, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах. Перші два місяці послуга безплатна. Потім гарячі обіди можна продовжити одержувати за 350 грн на місяць.

Від початку зими в пункт обігріву за допомогою звернувся один безхатько. Чоловік приходить щодня за гарячими обідами, на ночівлю його влаштували в "Переображення", - розповідає соціальна працівниця Світлана Синюк.

У пункті нічного перебування при благодійному фонді "Переображення" в районі ЛПЗ для нічлігу облаштовані 12 ліжкомісць. Тут ночує від 4 до 5 людей каже юрист пукту нічного перебування Віктор Гаврилюк.

Основна вимога для влаштування на нічліг в пункті нічного перебування – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів.

Пересувні пункти обігріву на Волині поки не розгортатимуть, потреби в них немає поки температура повітря не опустилася до мінус 15, - каже начальниця відділу ДСНС в області Ірина Варварук.


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Теги: пункт обігріву, терцентр, безхатьки
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