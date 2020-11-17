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За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО

За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО
Щороку педагогічний колектив ДНЗ «Вишиванка» прикрашає приміщення та територію закладу. Цьогоріч ця традиція не лише подарувала естетичне задоволення вихованцям та їхнім рідним, а й допомогла здобути перемогу в міжнародному конкурсі «Планета знань».

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Результат виконаної роботи по декоруванню приміщення та території закладу педагогічним колективом під керівництвом директора закладу Гузь Зоряни Олегівни та вихователя-методиста Балабанової Тетяни Борисівни надіслали на розгляд журі Міжнародного конкурсу «Планета знань».

За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО

Оганізатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva plus», що знаходиться у місті Тепліце (Чехія). Фотозвіт закладу «Вишиванка» розглядали як учасників в номінації «Оформлення приміщень закладу дошкільної освіти».

За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО
За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО

За результатами конкурсу на адресу закладу надійшов Диплом за зайняте 1 місце та Подяка.

За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, перемога, конкурс, новорічне оздоблення
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