За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 02:29
Щороку педагогічний колектив ДНЗ «Вишиванка» прикрашає приміщення та територію закладу. Цьогоріч ця традиція не лише подарувала естетичне задоволення вихованцям та їхнім рідним, а й допомогла здобути перемогу в міжнародному конкурсі «Планета знань».
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Результат виконаної роботи по декоруванню приміщення та території закладу педагогічним колективом під керівництвом директора закладу Гузь Зоряни Олегівни та вихователя-методиста Балабанової Тетяни Борисівни надіслали на розгляд журі Міжнародного конкурсу «Планета знань».
Оганізатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva plus», що знаходиться у місті Тепліце (Чехія). Фотозвіт закладу «Вишиванка» розглядали як учасників в номінації «Оформлення приміщень закладу дошкільної освіти».
За результатами конкурсу на адресу закладу надійшов Диплом за зайняте 1 місце та Подяка.
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Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Результат виконаної роботи по декоруванню приміщення та території закладу педагогічним колективом під керівництвом директора закладу Гузь Зоряни Олегівни та вихователя-методиста Балабанової Тетяни Борисівни надіслали на розгляд журі Міжнародного конкурсу «Планета знань».
Оганізатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva plus», що знаходиться у місті Тепліце (Чехія). Фотозвіт закладу «Вишиванка» розглядали як учасників в номінації «Оформлення приміщень закладу дошкільної освіти».
За результатами конкурсу на адресу закладу надійшов Диплом за зайняте 1 місце та Подяка.
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