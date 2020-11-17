За святкове оформлення: волинський дитсадок здобув перемогу в міжнародному конкурсі. ФОТО





Про це інформують на сайті



Результат виконаної роботи по декоруванню приміщення та території закладу педагогічним колективом під керівництвом директора закладу Гузь Зоряни Олегівни та вихователя-методиста Балабанової Тетяни Борисівни надіслали на розгляд журі Міжнародного конкурсу «Планета знань».





Оганізатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva plus», що знаходиться у місті Тепліце (Чехія). Фотозвіт закладу «Вишиванка» розглядали як учасників в номінації «Оформлення приміщень закладу дошкільної освіти».





За результатами конкурсу на адресу закладу надійшов Диплом за зайняте 1 місце та Подяка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку педагогічний колектив ДНЗ «Вишиванка» прикрашає приміщення та територію закладу. Цьогоріч ця традиція не лише подарувала естетичне задоволення вихованцям та їхнім рідним, а й допомогла здобути перемогу в міжнародному конкурсі «Планета знань».Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради Результат виконаної роботи по декоруванню приміщення та території закладу педагогічним колективом під керівництвом директора закладута вихователя-методистанадіслали на розгляд журі Міжнародного конкурсу «Планета знань».Оганізатором конкурсу є Міжнародний інноваційний центр «Perspektiva plus», що знаходиться у місті Тепліце (Чехія). Фотозвіт закладу «Вишиванка» розглядали як учасників в номінації «Оформлення приміщень закладу дошкільної освіти».За результатами конкурсу на адресу закладу надійшов Диплом за зайняте 1 місце та Подяка.

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