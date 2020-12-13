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У ЗСУ за добу виявили майже сотню нових випадків захворювання на коронавірус

У ЗСУ за добу виявили майже сотню нових випадків захворювання на коронавірус
У Збройних Силах України за минулу добу коронавірус підтвердили у 92 людей, загалом хворіють 933 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 14 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 933 особи… За минулу добу зареєстровано 92 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 22 особи, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 70 осіб.

“Всього за час пандемії одужало – 13828 осіб, летальних випадків – 38. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 23 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 3 особи”, – додали у повідомленні.

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Теги: ЗСУ, коронавірус
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