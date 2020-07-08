У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО





Про це інформує газета



Таким чином вдалося замінити 86 вікон, а також додатково укріпити металоконструкціями стіну.



"Але, щоб повністю завершити всі роботи та ввести в експлуатацію цей корпус, відповідно до кошторису, розробленого в 2018 році, необхідно залучити ще не менше 12 мільйонів гривень", - зазначив директор Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ Анатолій Хомич. Також нагадав: вдалося освоїти лише чотири мільйони з передбачених 16. А взагалі спочатку кошторис становив 19 мільйонів гривень. Виконавець робіт, котрий виграв тендер, знизив ціну до 16.





Нагадаємо, підрядником є Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під кінець 2020 року на ремонтні роботи з відновлення навчального корпусу, який зазнав аварії, Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ отримав мільйон гривень. В короткий термін кошти таки встигли освоїти.Про це інформує газета "Нове життя" Таким чином вдалося замінити 86 вікон, а також додатково укріпити металоконструкціями стіну."Але, щоб повністю завершити всі роботи та ввести в експлуатацію цей корпус, відповідно до кошторису, розробленого в 2018 році, необхідно залучити ще не менше 12 мільйонів гривень", - зазначив директор Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ. Також нагадав: вдалося освоїти лише чотири мільйони з передбачених 16. А взагалі спочатку кошторис становив 19 мільйонів гривень. Виконавець робіт, котрий виграв тендер, знизив ціну до 16.Нагадаємо, підрядником є Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

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