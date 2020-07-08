вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО

У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО
Під кінець 2020 року на ремонтні роботи з відновлення навчального корпусу, який зазнав аварії, Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ отримав мільйон гривень. В короткий термін кошти таки встигли освоїти.

Про це інформує газета "Нове життя".

Таким чином вдалося замінити 86 вікон, а також додатково укріпити металоконструкціями стіну.

"Але, щоб повністю завершити всі роботи та ввести в експлуатацію цей корпус, відповідно до кошторису, розробленого в 2018 році, необхідно залучити ще не менше 12 мільйонів гривень", - зазначив директор Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ Анатолій Хомич. Також нагадав: вдалося освоїти лише чотири мільйони з передбачених 16. А взагалі спочатку кошторис становив 19 мільйонів гривень. Виконавець робіт, котрий виграв тендер, знизив ціну до 16.

У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО

Нагадаємо, підрядником є Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО
У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коледж, Любешів, стіна, вікна, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скільки не намагаюсь, а з гівна цукерки зробити не получається)
Відповісти
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО
Сьогодні, 22:33
Як у Луцькому зоопарку використовують новорічні ялинки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:44
Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі
Сьогодні, 21:17
У Львові дівчинці, якій було лише 2 дні від народження, видалили гігантську пухлину
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
Волинський коледж, у якому обвалилася стіна, просить у МОН грошей на ремонт Волинський коледж, у якому обвалилася стіна, просить у МОН грошей на ремонт
08 липень, 2020, 21:56
«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції «Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції
28 червень, 2019, 12:06
У Любешівському коледжі, де обвалилася стіна, вийшов із ладу котел У Любешівському коледжі, де обвалилася стіна, вийшов із ладу котел
15 червень, 2018, 17:23
Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати
08 червень, 2018, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО
Сьогодні, 22:33
 0
Як у Луцькому зоопарку використовують новорічні ялинки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
 0
У волинському коледжі, в якому обвалилася стіна, замінили вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:44
 0
Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі
Сьогодні, 21:17
 0
У Львові дівчинці, якій було лише 2 дні від народження, видалили гігантську пухлину
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8