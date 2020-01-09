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Як у Луцькому зоопарку використовують новорічні ялинки. ВІДЕО

Як у Луцькому зоопарку використовують новорічні ялинки. ВІДЕО
Після свят зазвичай двори та смітники в Україні рясніють використаними ялинками і мало хто знає, що потрапляючи на звичайні звалища, новорічне дерево виділяє шкідливий газ.

Тож краще здати ялинку на спеціальну утилізацію, у столиці таких місць є 15, ще кілька у Чернівцях та Луцьку. Про це інформують Факти.

Утилізовані ялинки приносять користь довкіллю, оскільки залишки використовують для інших цілей. Безкоштовно утилізувати ялинку у столиці можна до 1 лютого.

А от в Ужгороді пунктів прийому немає: ялинки збирають комунальники і везуть на переробку. Перед цим ретельно звільняють ялинки від залишків новорічних прикрас, ниток та пластику. Тим часом луцькі комунальники доставляють ялинки у зоопарк.

Як у Луцькому зоопарку використовують новорічні ялинки. ВІДЕО

Ними прикрашають вольєри, гілочками годують жуйних тварин, а стовбури подрібнюють і використовують як підстилку. Екологи закликають утилізувати дерева правильно, а ще краще – купувати ялинки в горщиках і потім пересаджувати.


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Теги: ялинка, утилізація, зоопарк, комунальники
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