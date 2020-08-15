Через борги населення: у волинському місті можуть повністю відключити опалення





Під час засідання комісії ТЕБ та НС директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» Олександр Мотика повідомив, що найбільша проблема підприємства – величезні мільйонні борги населення, що тягнуться із року в рік і можуть зірвати опалювальний сезон в місті, – передає



«За жовтень населення розрахувалося всього лише на 32%, за листопад на 41%, у грудні ситуація трішки краща – 68 %», – повідомив директор теплокомуненерго.



«Питання номінації на лютий ще відкрите. До 23 січня ми уже точно знатимемо, чи отримаємо ліміти на газ, чи ні», – каже Олександр Мотика.



У випадку якщо підприємство боргує НАК «Нафтогазу» за блакитне паливо, то йому можуть не затвердити ліміти на газ. Тоді все місто залишиться без тепла. Як наслідок – постраждають не лише боржники, а й справні платники. Без опалення може залишитися не лише житловий сектор, а й школи і дитячі садочки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську – загроза відключення опалення через можливу відсутність лімітів на газ уже в лютому.Під час засідання комісії ТЕБ та НС директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго»повідомив, що найбільша проблема підприємства – величезні мільйонні борги населення, що тягнуться із року в рік і можуть зірвати опалювальний сезон в місті, – передає Нововолинськ.com.ua «За жовтень населення розрахувалося всього лише на 32%, за листопад на 41%, у грудні ситуація трішки краща – 68 %», – повідомив директор теплокомуненерго.«Питання номінації на лютий ще відкрите. До 23 січня ми уже точно знатимемо, чи отримаємо ліміти на газ, чи ні», – каже Олександр Мотика.У випадку якщо підприємство боргує НАК «Нафтогазу» за блакитне паливо, то йому можуть не затвердити ліміти на газ. Тоді все місто залишиться без тепла. Як наслідок – постраждають не лише боржники, а й справні платники. Без опалення може залишитися не лише житловий сектор, а й школи і дитячі садочки.

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