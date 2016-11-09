На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО





Підозрюваного затримали під час перетину державного кордону. Він хотів втекти до сусідньої країни, аби не відбувати покарання за злочин. Про це інформують на



Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування» та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх».





Встановлено, що у 2018 році зловмисник проживав із мешканкою Волинської області та її малолітньою донькою. Користуючись відсутністю жінки вдома, чоловік ґвалтував її 10-річну доньку та вчиняв розпусні дії відносно неї.





У подальшому зловмисника передадуть працівникам поліції Волинської області. Після чого підозрюваний постане перед судом за скоєні злочини.

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