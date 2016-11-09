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На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО

На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО
У Сумській області правоохоронці затримали 43-річного жителя Волинської області, який перебував у розшуку з 2019 року.

Підозрюваного затримали під час перетину державного кордону. Він хотів втекти до сусідньої країни, аби не відбувати покарання за злочин. Про це інформують на сайті Нацполіції.

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування» та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх».

На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО
На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО

Встановлено, що у 2018 році зловмисник проживав із мешканкою Волинської області та її малолітньою донькою. Користуючись відсутністю жінки вдома, чоловік ґвалтував її 10-річну доньку та вчиняв розпусні дії відносно неї.

На Волині вітчим ґвалтував 10-річну дитину, поки матері не було вдома. ФОТО

У подальшому зловмисника передадуть працівникам поліції Волинської області. Після чого підозрюваний постане перед судом за скоєні злочини.

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Теги: поліція, зґвалтування, дитина, кордон
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