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ООН попереджає про «катастрофічне» підвищення температури у світі

ООН попереджає про «катастрофічне» підвищення температури у світі
Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що нашу планету очікує «катастрофічне» підвищення температури.

Про це йдеться у звіті організації повідомляє Укрінформ.

Всесвітня метеорологічна організація, яка є установою ООН, зазначає, що десятиліття, яке закінчилося у 2020 році, виявилося найтеплішим за всю історію спостережень. А 2016-й і 2020-й стали найспекотнішими роками.

У звіті вказується, що торік середня глобальна температура становила близько +14,9 градуса за Цельсієм. Це приблизно на 1,2 градуса вище рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи з 1850 року.

«Ми прямуємо до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів у цьому столітті», – зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Як повідомлялося, Паризька кліматична угода 2015 року, з якої вийшли США, зобов’язала учасників вжити заходів, аби обмежити глобальне потепління на рівні, нижчому від 2 градусів за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальною епохою.

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Теги: клімат, температура, потепління
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