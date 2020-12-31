Коронавірус в Україні: які показники зафіксували за минулу дбу

8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафікcували в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 15 січня.За добу кількість тих, хто одужав, знову перевищила кількість нових хворих. Така динаміка спостерігається останні сім днів.За минулу добу:госпіталізували – 2 152 особи;летальних випадків – 166;одужало – 10 328 осіб;здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 146 963 особи;одужало – 847 391 особа;летальних випадків – 20 542;провели ПЛР-тестувань – 5 905 076.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 896 випадків;Вінницька область – 209 випадків;Волинська область – 127 випадків;Дніпропетровська область – 533 випадки;Донецька область – 443 випадки;Житомирська область – 214 випадків;Закарпатська область – 100 випадків;Запорізька область – 629 випадків;Івано-Франківська область – 173 випадки;Київська область – 588 випадків;Кіровоградська область – 78 випадків;Луганська область – 179 випадків;Львівська область – 525 випадків;Миколаївська область – 489 випадків;Одеська область – 592 випадки;Полтавська область – 287 випадків;Рівненська область – 242 випадки;Сумська область – 344 випадки;Тернопільська область – 191 випадок;Харківська область – 310 випадків;Херсонська область – 121 випадок;Хмельницька область – 146 випадків;Черкаська область – 281 випадок;Чернівецька область – 227 випадків;Чернігівська область – 275 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.