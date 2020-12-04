Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО





Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, що 14 січня о 20:36 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення що на вулиці Сокальській, 32 горить одноповерховий дерев’яний (обмурований цеглою) склад МП «Гарант» (не експлуатується).



Після прибутті до місця пожежі факт пожежі підтвердився. о 21:43 хвилині пожежу ліквідували.



Виїжджали декілька екіпажів: 5 ДПРЧ (1,2), 7 ДПРЧ (2), 18 ДПРЧ(1).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську учора, 14 січня, сталася пожежа.Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що 14 січня о 20:36 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення що на вулиці Сокальській, 32 горить одноповерховий дерев’яний (обмурований цеглою) склад МП «Гарант» (не експлуатується).Після прибутті до місця пожежі факт пожежі підтвердився. о 21:43 хвилині пожежу ліквідували.Виїжджали декілька екіпажів: 5 ДПРЧ (1,2), 7 ДПРЧ (2), 18 ДПРЧ(1).

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