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Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО

Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО
У Нововолинську учора, 14 січня, сталася пожежа.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділ Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що 14 січня о 20:36 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення що на вулиці Сокальській, 32 горить одноповерховий дерев’яний (обмурований цеглою) склад МП «Гарант» (не експлуатується).

Після прибутті до місця пожежі факт пожежі підтвердився. о 21:43 хвилині пожежу ліквідували.

Виїжджали декілька екіпажів: 5 ДПРЧ (1,2), 7 ДПРЧ (2), 18 ДПРЧ(1).

Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО
Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО
Горів закинутий склад волинського підприємства. ФОТО

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Теги: пожежа, Нововолинськ, склад
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