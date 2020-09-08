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У Луцьку водій Audi проїхав залізничний переїзд на червоний. ВІДЕО

У Луцьку водій Audi проїхав залізничний переїзд на червоний. ВІДЕО
У Луцьку зафіксували порушення правил дорожнього руху на перехресті вул. Карпенка Карого – вул. Задворецька.

Сталося це 14 січня о 21:03, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Водій автомобіля Аudi здійснив проїзд на заборонений сигнал залізничного переїзду, що є порушенням ч.2 ст. 123 КУпАП. Про цей факт повідомили на лінію 102.

До слова, водій авто неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності інспекторами департаменту муніципальної варти за порушення правил зупинки та стоянки. Лише у 2020 році даним порушник сплатив 3 штрафи.


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Теги: порушення, ПДР, переїзд
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