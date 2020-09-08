У Луцьку водій Audi проїхав залізничний переїзд на червоний. ВІДЕО





Сталося це 14 січня о 21:03, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Водій автомобіля Аudi здійснив проїзд на заборонений сигнал залізничного переїзду, що є порушенням ч.2 ст. 123 КУпАП. Про цей факт повідомили на лінію 102.



До слова, водій авто неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності інспекторами департаменту муніципальної варти за порушення правил зупинки та стоянки. Лише у 2020 році даним порушник сплатив 3 штрафи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зафіксували порушення правил дорожнього руху на перехресті вул. Карпенка Карого – вул. Задворецька.Сталося це 14 січня о 21:03, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.Водій автомобіля Аudi здійснив проїзд на заборонений сигнал залізничного переїзду, що є порушенням ч.2 ст. 123 КУпАП. Про цей факт повідомили на лінію 102.До слова, водій авто неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності інспекторами департаменту муніципальної варти за порушення правил зупинки та стоянки. Лише у 2020 році даним порушник сплатив 3 штрафи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію