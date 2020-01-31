У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут №104

Планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №104 "Кульчин – Луцьк".Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Так, у зв’язку із приєднанням Жидичинської ОТГ до Луцької міської територіальної громади та розірванням договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 104 “Кульчин – Луцьк” виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.Згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та визначення перевізника за маршрутом № 104 “Кульчин — Луцьк” пропонують призначити тимчасового перевізника ФОП Грицюка В.Н.Конкурс проведуть 2 березня, документи від охочих прийматимуть до 12:00 8-го лютого.