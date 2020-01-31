У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут №104
Сьогодні, 17:45
Планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №104 "Кульчин – Луцьк".
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Так, у зв’язку із приєднанням Жидичинської ОТГ до Луцької міської територіальної громади та розірванням договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 104 “Кульчин – Луцьк” виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.
Згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та визначення перевізника за маршрутом № 104 “Кульчин — Луцьк” пропонують призначити тимчасового перевізника ФОП Грицюка В.Н.
Конкурс проведуть 2 березня, документи від охочих прийматимуть до 12:00 8-го лютого.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Так, у зв’язку із приєднанням Жидичинської ОТГ до Луцької міської територіальної громади та розірванням договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 104 “Кульчин – Луцьк” виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.
Згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та визначення перевізника за маршрутом № 104 “Кульчин — Луцьк” пропонують призначити тимчасового перевізника ФОП Грицюка В.Н.
Конкурс проведуть 2 березня, документи від охочих прийматимуть до 12:00 8-го лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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