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В Україні знову здорожчав долар: курс валют

В Україні знову здорожчав долар: курс валют
Національний банк України на сьогодні, 15 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 33,99 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником, пише УНІАН.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 15 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2806,09 (14 січня – 2797,05)

100 EUR – 3398,88 (14 січня – 3403,73)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України вчора, 14 січня, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 гривні/долар, до євро – на рівні 33,99/34,02 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вчора, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.




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Теги: курс, долар, валюта
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