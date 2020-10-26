В Україні знову здорожчав долар: курс валют





Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 33,99 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником, пише



Офіційний курс



Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 15 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:



100 USD США – 2806,09 (14 січня – 2797,05)



100 EUR – 3398,88 (14 січня – 3403,73)



Курс на міжбанку



На міжбанківському валютному ринку України вчора, 14 січня, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 гривні/долар, до євро – на рівні 33,99/34,02 гривні/євро.



Курс днем раніше



Національний банк України на вчора, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України на сьогодні, 15 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 33,99 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником, пише УНІАН Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 15 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:100 USD США – 2806,09 (14 січня – 2797,05)100 EUR – 3398,88 (14 січня – 3403,73)На міжбанківському валютному ринку України вчора, 14 січня, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 гривні/долар, до євро – на рівні 33,99/34,02 гривні/євро.Національний банк України на вчора, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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