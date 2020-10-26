В Україні знову здорожчав долар: курс валют
Сьогодні, 09:55
Національний банк України на сьогодні, 15 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 33,99 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником, пише УНІАН.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 15 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2806,09 (14 січня – 2797,05)
100 EUR – 3398,88 (14 січня – 3403,73)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України вчора, 14 січня, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 гривні/долар, до євро – на рівні 33,99/34,02 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вчора, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 33,99 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником, пише УНІАН.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 15 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2806,09 (14 січня – 2797,05)
100 EUR – 3398,88 (14 січня – 3403,73)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України вчора, 14 січня, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 гривні/долар, до євро – на рівні 33,99/34,02 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вчора, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А мені пофіг
Останні новини
На Волині за добу – дві пожежі у житловому секторі
Сьогодні, 10:20
В Україні знову здорожчав долар: курс валют
Сьогодні, 09:55
У Луцьку почали встановлювати «розумні зупинки»
Сьогодні, 09:29