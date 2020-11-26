На Волині автівка злетіла у кювет, жінку з численними травмами госпіталізували
Сьогодні, 10:02
На автодорозі між населеними пунктами Цумань-Кадище автомобіль Peugeot Partner злетів у кювет. Постраждала пасажирка автомобіля.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські новини".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 січня в першій половині дня. Водій авто не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.
Внаслідок аварії пасажирка отримала численні забої та травму голови. «Швидка» забрала жінку до лікарні
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що між населеними пунктами Цумань-Кадище автомобіль Peugeot Partner внаслідок заносу з’їхав у кювет і перевернувся на дах.
У аварії постраждала 39-річна жителька села Липне Ківерцівського району. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
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Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські новини".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 січня в першій половині дня. Водій авто не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.
Внаслідок аварії пасажирка отримала численні забої та травму голови. «Швидка» забрала жінку до лікарні
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що між населеними пунктами Цумань-Кадище автомобіль Peugeot Partner внаслідок заносу з’їхав у кювет і перевернувся на дах.
У аварії постраждала 39-річна жителька села Липне Ківерцівського району. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
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