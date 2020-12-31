В Україні хочуть заборонити слухати музику в громадському транспорті
Сьогодні, 10:43
У Верховній Раді працюють над законопроєктом, який забороняє будь-яку музику в салонах громадського транспорту.
Про це розповів нардеп Володимир В'ятрович в ефірі каналу "Україна 24".
"Цей закон простий, але дуже необхідний і очевидний. Його мета - обмежити можливість" акустичного насильства" над пасажирами. Пасажир не повинен розділяти якісь уподобання водія, музичні або кінематографічні. Кожен бажаючий може слухати все, що він хоче в громадському транспорті, маючи навушники, це нормальна світова і європейська практика ", - сказав він.
Депутат розповів, яке повинно бути покарання для ефективності цієї ініціативи.
"На жаль, щоб до цього прийти в Україні, потрібно прийняти окремий закон, було багато скандалів, пов'язаних з тим, що пасажирів навіть висаджували. Я теж був учасником таких гарячих суперечок. Сподіваюся, після прийняття закону такого не буде. Якщо говорити про відповідальність - вона буде лежати на перевізнику, якого можуть позбавити ліцензії. Є всі підстави для того, щоб парламент спокійно прийняв цей закон", - сказав наредеп.
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Про це розповів нардеп Володимир В'ятрович в ефірі каналу "Україна 24".
"Цей закон простий, але дуже необхідний і очевидний. Його мета - обмежити можливість" акустичного насильства" над пасажирами. Пасажир не повинен розділяти якісь уподобання водія, музичні або кінематографічні. Кожен бажаючий може слухати все, що він хоче в громадському транспорті, маючи навушники, це нормальна світова і європейська практика ", - сказав він.
Депутат розповів, яке повинно бути покарання для ефективності цієї ініціативи.
"На жаль, щоб до цього прийти в Україні, потрібно прийняти окремий закон, було багато скандалів, пов'язаних з тим, що пасажирів навіть висаджували. Я теж був учасником таких гарячих суперечок. Сподіваюся, після прийняття закону такого не буде. Якщо говорити про відповідальність - вона буде лежати на перевізнику, якого можуть позбавити ліцензії. Є всі підстави для того, щоб парламент спокійно прийняв цей закон", - сказав наредеп.
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