10 найкращих жіночих парфумів 2020 року*

Серед такого різноманіття легко знайти «свою» новинку, незалежно від вподобань



У 2020 році у світ вийшли нові творіння від Tom Ford, Marc Jacobs, Cartier та інших популярних брендів.



Як обрати туалетну воду



Купуючи нові парфуми, є великий ризик того, що вони не підійдуть. Найкраще спершу отримати тестер і лише потім платити за великий флакон. Але іноді банально не вистачає часу, а часом туалетну воду купують для іншої людини. Тому існує декілька інших способів скласти уявлення про аромат.



• Варто звернути увагу на флакон.



Дизайнери ретельно працюють над тим, щоб пляшечка стала візуальним відбитком запаху. Прозорі баночки асоціюються з легкими та свіжими ароматами, рожеві — з квітковими, помаранчеві — з фруктовими, а червоні та темні — з насиченими східними.



• Потрібно дізнатися піраміду композиції.



Ольфактивна піраміда складається з ароматичних компонентів, що входять до складу парфуму. Оскільки вони розкриваються поступово, ця піраміда поділена на три частини. На вершині розташовані нестійкі або верхні ноти. У середині — ноти серця. А в основі піраміди лежать найбільш тривалі або базові ноти. Кожен виробник описує піраміду свого аромату, тому, прочитавши її склад, можна скласти певне враження про композицію.



• Радять звернути увагу на відгуки.



Так, вибір аромату — це дуже індивідуальне заняття. Але покупець більш-менш розуміє свій смак або вподобання людини, для якої шукає подарунок. Зазвичай більшість позитивних відгуків отримують легкі свіжі, фруктові або квіткові аромати, а от мало хто розуміє важкі східні композиції. Однак останні також знаходять своїх поціновувачів. Це не найкращий спосіб обрати парфуми, але допоможе дізнатись більше про стійкість та інші характеристики запаху.



Завдяки онлайн-шопінгу є шанс обрати оригінальну та унікальну туалетну воду за доступною ціною. Придбати новинки парфумерії можна в інтернет-магазині MAKEUP за цим посиланням



10 парфумів, які варті уваги



• Valentino Voce Viva. Легкий аромат, що відкривається яскравими цитрусовими та квітковими нотами, але швидко переходить у запах деревини, ванілі та бобових.

• Tom Ford Bitter Peach. Сексуальний персиковий аромат для спокусниць з хорошим смаком.

• Gucci Mémoire d'une Odeur. Легка квіткова туалетна вода з вінтажними акордами. Ідеальна для молодої людини з унікальним стилем.

• Lancome Idole. Головний акорд у цій композиції надається троянді, але це не робить аромат важким. Насправді, піраміда дуже проста, адже складається з цитрусових, жасмину, ванілі та мускусу.

• Estee Lauder Beautiful Belle Love. Ще один ніжний парфум для дівчини з характером. Ноти троянди, ванілі, бурштину і меду з апельсинового цвіту мало кого залишать байдужими.

• Yves Saint Laurent Libre. Фотографії цієї пляшки призначені для стрічки Instagram. Але аромат також заслуговує лайків, адже це теплий квітковий запах з лавандою, мускусом і апельсиновим цвітом.

• Cartier Les Epures de Parfum Discovery Set. Кому потрібні одні парфуми, якщо можна отримати три? Pur Muguet, Pur Kinkan та Pur Magnolia — важко обрати кращу, адже кожна з цих парфумерних вод заслуговую на те, щоб потрапити на туалетний столик.

• Louis Vuitton California Dream. Бренду вдалося помістити запах заходу сонця у симпатичний флакон. Це розкішний заспокійливий запах з нотами мандарину, ванілі та бурштину.

• Henry Rose Smyth. Ноти зеленого яблука, білого чаю, жасмину та мускусу пахнуть як останні дні літа та перші дні осені. Тим, хто любить цей період, варто звернути увагу на цю парфумерну воду.

• Marc Jacobs Perfect. Грайлива рожева пляшечка привертає увагу, а вершково-фруктовий аромат нагадує теплі обійми, які дуже важливі під час холодної зими. Чого варта лише піраміда аромату: поєднання ревеню та нарцису, які переходять у мигдальне молоко та кедр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році у світ вийшли нові творіння від Tom Ford, Marc Jacobs, Cartier та інших популярних брендів.Купуючи нові парфуми, є великий ризик того, що вони не підійдуть. Найкраще спершу отримати тестер і лише потім платити за великий флакон. Але іноді банально не вистачає часу, а часом туалетну воду купують для іншої людини. Тому існує декілька інших способів скласти уявлення про аромат.• Варто звернути увагу на флакон.Дизайнери ретельно працюють над тим, щоб пляшечка стала візуальним відбитком запаху. Прозорі баночки асоціюються з легкими та свіжими ароматами, рожеві — з квітковими, помаранчеві — з фруктовими, а червоні та темні — з насиченими східними.• Потрібно дізнатися піраміду композиції.Ольфактивна піраміда складається з ароматичних компонентів, що входять до складу парфуму. Оскільки вони розкриваються поступово, ця піраміда поділена на три частини. На вершині розташовані нестійкі або верхні ноти. У середині — ноти серця. А в основі піраміди лежать найбільш тривалі або базові ноти. Кожен виробник описує піраміду свого аромату, тому, прочитавши її склад, можна скласти певне враження про композицію.• Радять звернути увагу на відгуки.Так, вибір аромату — це дуже індивідуальне заняття. Але покупець більш-менш розуміє свій смак або вподобання людини, для якої шукає подарунок. Зазвичай більшість позитивних відгуків отримують легкі свіжі, фруктові або квіткові аромати, а от мало хто розуміє важкі східні композиції. Однак останні також знаходять своїх поціновувачів. Це не найкращий спосіб обрати парфуми, але допоможе дізнатись більше про стійкість та інші характеристики запаху.Завдяки онлайн-шопінгу є шанс обрати оригінальну та унікальну туалетну воду за доступною ціною. Придбати новинки парфумерії можна в інтернет-магазині MAKEUP за цим посиланням https://makeup.com.ua/ua/categorys/3/ . Бонусом покупець отримає безкоштовну доставку в Луцьк чи іншу локацію Волинської області.• Valentino Voce Viva. Легкий аромат, що відкривається яскравими цитрусовими та квітковими нотами, але швидко переходить у запах деревини, ванілі та бобових.• Tom Ford Bitter Peach. Сексуальний персиковий аромат для спокусниць з хорошим смаком.• Gucci Mémoire d'une Odeur. Легка квіткова туалетна вода з вінтажними акордами. Ідеальна для молодої людини з унікальним стилем.• Lancome Idole. Головний акорд у цій композиції надається троянді, але це не робить аромат важким. Насправді, піраміда дуже проста, адже складається з цитрусових, жасмину, ванілі та мускусу.• Estee Lauder Beautiful Belle Love. Ще один ніжний парфум для дівчини з характером. Ноти троянди, ванілі, бурштину і меду з апельсинового цвіту мало кого залишать байдужими.• Yves Saint Laurent Libre. Фотографії цієї пляшки призначені для стрічки Instagram. Але аромат також заслуговує лайків, адже це теплий квітковий запах з лавандою, мускусом і апельсиновим цвітом.• Cartier Les Epures de Parfum Discovery Set. Кому потрібні одні парфуми, якщо можна отримати три? Pur Muguet, Pur Kinkan та Pur Magnolia — важко обрати кращу, адже кожна з цих парфумерних вод заслуговую на те, щоб потрапити на туалетний столик.• Louis Vuitton California Dream. Бренду вдалося помістити запах заходу сонця у симпатичний флакон. Це розкішний заспокійливий запах з нотами мандарину, ванілі та бурштину.• Henry Rose Smyth. Ноти зеленого яблука, білого чаю, жасмину та мускусу пахнуть як останні дні літа та перші дні осені. Тим, хто любить цей період, варто звернути увагу на цю парфумерну воду.• Marc Jacobs Perfect. Грайлива рожева пляшечка привертає увагу, а вершково-фруктовий аромат нагадує теплі обійми, які дуже важливі під час холодної зими. Чого варта лише піраміда аромату: поєднання ревеню та нарцису, які переходять у мигдальне молоко та кедр.

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