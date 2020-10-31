У Карпатах випало понад пів метра снігу





Про це кореспонденту Володимир Фригович.



«В Івано-Франківську висота снігового покрову сягає близько 9 см, в Долині – 8 см, на станції Пожижевська, що у високогір’ї, висота снігового покрову – понад 53 см», - зазначив Фригович.



За його словами, опади у вигляду снігу в області ще триватимуть 15 та 16 січня. Після цього варто очікувати на зниження температури повітря до 18-20 градусів морозу.



За інформацією начальника пошуково-рятувального відділення ДСНС в області Василя Фіцака, на горі Піп Іван другу добу йде сніг.



«Місцями на схилах понад 30 см свіжого снігу. Зберігається 3 рівень лавинної небезпеки. Видимості немає, стовпчик термометра на позначці -15°.Варто утриматись від виходів у високогірні зони», - наголосив Фіцак.



Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцер (Данціж) (на південному сході). На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція, а також Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України (раніше — Львівського відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного).



Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2028 м.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У високогірних районах Карпат насипало понад 0,5 м снігу.Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології«В Івано-Франківську висота снігового покрову сягає близько 9 см, в Долині – 8 см, на станції Пожижевська, що у високогір’ї, висота снігового покрову – понад 53 см», - зазначив Фригович.За його словами, опади у вигляду снігу в області ще триватимуть 15 та 16 січня. Після цього варто очікувати на зниження температури повітря до 18-20 градусів морозу.За інформацією начальника пошуково-рятувального відділення ДСНС в області, на горі Піп Іван другу добу йде сніг.«Місцями на схилах понад 30 см свіжого снігу. Зберігається 3 рівень лавинної небезпеки. Видимості немає, стовпчик термометра на позначці -15°.Варто утриматись від виходів у високогірні зони», - наголосив Фіцак.Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцер (Данціж) (на південному сході). На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція, а також Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України (раніше — Львівського відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного).Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2028 м.

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