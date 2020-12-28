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Автівка, яку викрали та спалили поблизу Луцька, виявилася «двійником»

Автівка, яку викрали та спалили поблизу Луцька, виявилася «двійником»
Автомобіль Ford Mondeo, який двоє волинян викрали, а потім спалили поблизу Луцька, виявився двійником на бляхах, який власник придбав як «донора» на запчастини для оригіналу. Обидва авто їздили з однаковими номерах на українській реєстрації.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 9 січня на дорозі з Гаразджи до села Воротнів виявили автомобіль марки Ford Mondeo, який згорів та, ймовірно, вибухнув. У відповідності до номерних знаків транспортного засобу було встановлено, що автомобіль Ford Mondeo 1994 року випуску чорного кольору зареєстрований у селі Вишнів Волинської області. Згідно із інформацією, що була вказана при реєстрації, транспортний засіб обладнаний газовою установкою.

Утім, як повідомляють джерела, виявилось, що знайдений спалений автомобіль – це дублікат на іноземній реєстрації, який, ймовірно, пригнали на територію України на запчастини для аналогічного автомобіля на українській реєстрації. На відміну від оригіналу, двигун дубліката - дизельний.

А викрали авто біля ресторану у Струмівці 21-річний та 39-річний лучани. Ймовірно, транспортний засіб тягнули до місця виявлення буксиром, бо власник авто, аби запобігти угону, попередньо вийняв акумулятор з машини і забрав його з собою. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Опісля чоловікам обиратимуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Теги: підпал, крадіжка, двійник, авто
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