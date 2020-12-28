Автівка, яку викрали та спалили поблизу Луцька, виявилася «двійником»

який двоє волинян викрали, а потім спалили поблизу Луцька, виявився двійником на бляхах, який власник придбав як «донора» на запчастини для оригіналу. Обидва авто їздили з однаковими номерах на українській реєстрації.



Про це



Нагадаємо, 9 січня на дорозі з Гаразджи до села Воротнів виявили автомобіль марки Ford Mondeo, який згорів та, ймовірно, вибухнув. У відповідності до номерних знаків транспортного засобу було встановлено, що автомобіль Ford Mondeo 1994 року випуску чорного кольору зареєстрований у селі Вишнів Волинської області. Згідно із інформацією, що була вказана при реєстрації, транспортний засіб обладнаний газовою установкою.



Утім, як повідомляють джерела, виявилось, що знайдений спалений автомобіль – це дублікат на іноземній реєстрації, який, ймовірно, пригнали на територію України на запчастини для аналогічного автомобіля на українській реєстрації. На відміну від оригіналу, двигун дубліката - дизельний.



А викрали авто біля ресторану у Струмівці 21-річний та 39-річний лучани. Ймовірно, транспортний засіб тягнули до місця виявлення буксиром, бо власник авто, аби запобігти угону, попередньо вийняв акумулятор з машини і забрав його з собою. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Опісля чоловікам обиратимуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль Ford Mondeo,виявився двійником на бляхах, який власник придбав як «донора» на запчастини для оригіналу. Обидва авто їздили з однаковими номерах на українській реєстрації.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нагадаємо,, який згорів та, ймовірно, вибухнув. У відповідності до номерних знаків транспортного засобу було встановлено, що автомобіль Ford Mondeo 1994 року випуску чорного кольору зареєстрований у селі Вишнів Волинської області. Згідно із інформацією, що була вказана при реєстрації, транспортний засіб обладнаний газовою установкою.Утім, як повідомляють джерела, виявилось, що знайдений спалений автомобіль – це дублікат на іноземній реєстрації, який, ймовірно, пригнали на територію України на запчастини для аналогічного автомобіля на українській реєстрації. На відміну від оригіналу, двигун дубліката - дизельний.А викрали авто біля ресторану у Струмівці 21-річний та 39-річний лучани. Ймовірно, транспортний засіб тягнули до місця виявлення буксиром, бо власник авто, аби запобігти угону, попередньо вийняв акумулятор з машини і забрав його з собою. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Опісля чоловікам обиратимуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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