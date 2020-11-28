Яка доля чекає на пам'ятку архітектури у Луцьку, яку понищили без дозволів

Розповіли, що чекає на пам'ятку архітектури на Сенаторки Левчанівської, 5, де в останні дні грудня вибили несучу стіну.Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радина своїй сторінці у фейсбуці.За словами Котиса, подальшого втручання в фасад будівлі не буде. Різьблену підбалконну плиту, яка становить найбільшу архітектурно-історичну цінність, вже не чіпатимуть. Вона залишається неушкодженою.Окрім того, нижні бічні "тумби" з декоративними білими трикутниками відновили, хоча, зі слів посадовця, і формально."Із власником підписано охоронний договір, де прописана його відповідальність за самовільні дії і необхідні кроки у випадку подальших перепланувань. Нагадаю, охоронний договір - це обов'язкова умова, затверджена Кабінетом Міністрів для всіх користувачів та власників (щойно виявлених) пам'яток. Із трьох власників у цьому будинку договір підписано із двома, із третім ще в процесі", - зазначив Олександр Котис.Він відзначив, що повертати мурування стіни до попередньої конфігурації немає сенсу, оскільки під час розбирання вдалося чітко встановити, що вона є радянською, не відповідає автентичній ширині вітринного отвору, а також вдалося встановити конфігурацію первинного отвору. Ширина, яка є зараз, відповідає первинній."Водночас це не вичерпує справи, адже над ситуацією ще працює поліція та відділ державного архбудконтролю. Юридичний департамент розглядає можливість судового позову", - додав начальник відділу охорони культурної спадщини.