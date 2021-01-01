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На Волині 64-річний чоловік вчинив самогубство

На Волині 64-річний чоловік вчинив самогубство
На Ратнівщині 64-річний чоловік покінчив життя самогубством.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 14 січня, у селі Кортеліси. Чоловіка виявили повішеним за місцем проживання.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Та повідомили, що вчора до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що у селі Кортеліси був виявлений повішеним чоловік. При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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Теги: Ратнівський район, самогубство
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