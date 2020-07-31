вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні скасували «червоні дипломи»: що буде замість них

В Україні скасували «червоні дипломи»: що буде замість них
З січня 2021 року в Україні набули чинності зміни щодо оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів. Відтепер випускникам видаватимуться дипломи без нагород. Таким чином, починаючи вже з цього року, "червоних дипломів" більше не буде.

Про це йдеться в наказі №1571 від 29 грудня 2020, підписаному главою Міністерства освіти науки і України Сергієм Шкарлетом, пише Уніан з посиланням на Главред.

Раніше студенти отримували такі дипломи:
молодшого бакалавра;
молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
бакалавр;
бакалавра з відзнакою;
магістр;
магістра з відзнакою;
доктора філософії;
доктора філософії європейського зразка;
доктора наук.

Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає "червоних":
диплом молодшого бакалавра;
бакалавр;
магістр;
доктора філософії;
доктора мистецтва;
доктора наук.

У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дипломи, навчання, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працює 37 пунктів обігріву. СПИСОК
Сьогодні, 13:14
«Нещадно бив московських окупантів»: попрощалися із волинським воїном АТО, який помер у госпіталі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
В Україні скасували «червоні дипломи»: що буде замість них
Сьогодні, 12:54
На Волині 64-річний чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 12:23
Чоловіка з Волині, який ґвалтував 10-річну дитину і тікав до Росії, взяли під варту
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів
31 липень, 2020, 10:17
Де можна завантажити електронні підручники. СПИСОК САЙТІВ Де можна завантажити електронні підручники. СПИСОК САЙТІВ
02 вересень, 2019, 06:14
Волинська облрада гальмує закупівлю обладнання для першачків Волинська облрада гальмує закупівлю обладнання для першачків
09 квітень, 2019, 15:46
Головна освітянка Луцька не знає про намір зробити платним навчання для дітей з сіл. ВІДЕО Головна освітянка Луцька не знає про намір зробити платним навчання для дітей з сіл. ВІДЕО
16 грудень, 2018, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще рано говорити про те, що ціни за опалення не будуть рости, – директор ДКП «Луцьктепло»
Сьогодні, 13:55
 0
«Гастролер» із Хмельниччини проник у будинок волинянина та виніс речей на 12 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
П’яний лучанин за кермом Volkswagen тицяв поліцейським хабар
Сьогодні, 13:26
 0
На Волині працює 37 пунктів обігріву. СПИСОК
Сьогодні, 13:14
 0
«Нещадно бив московських окупантів»: попрощалися із волинським воїном АТО, який помер у госпіталі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8