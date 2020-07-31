В Україні скасували «червоні дипломи»: що буде замість них





Про це йдеться в наказі №1571 від 29 грудня 2020, підписаному главою Міністерства освіти науки і України Сергієм Шкарлетом, пише



Раніше студенти отримували такі дипломи:

молодшого бакалавра;

молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);

бакалавр;

бакалавра з відзнакою;

магістр;

магістра з відзнакою;

доктора філософії;

доктора філософії європейського зразка;

доктора наук.



Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає "червоних":

диплом молодшого бакалавра;

бакалавр;

магістр;

доктора філософії;

доктора мистецтва;

доктора наук.



У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.



У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З січня 2021 року в Україні набули чинності зміни щодо оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів. Відтепер випускникам видаватимуться дипломи без нагород. Таким чином, починаючи вже з цього року, "червоних дипломів" більше не буде.Про це йдеться в наказі №1571 від 29 грудня 2020, підписаному главою Міністерства освіти науки і України, пише Уніан з посиланням на Главред.Раніше студенти отримували такі дипломи:молодшого бакалавра;молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);бакалавр;бакалавра з відзнакою;магістр;магістра з відзнакою;доктора філософії;доктора філософії європейського зразка;доктора наук.Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає "червоних":диплом молодшого бакалавра;бакалавр;магістр;доктора філософії;доктора мистецтва;доктора наук.У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.

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