Вчителька волинського ліцею оздоблює баночки для освяченої на Водохреща води
Сьогодні, 17:18
Невдовзі - Водохреще, коли освячену воду приносимо додому, окроплюємо нею дім та стараємося зберігати її цілий рік. Останнім часом усе більшою популярністю користуються вироби, оформлені власними руками.
Кілька років баночки для свяченої води прикрашає і вчителька Судченського ліцею Наталія Токар. Вона переконує: це зовсім нескладно, пише газета "Нове життя".
Першу баночку до Водохреща жінка оздобила років чотири роки тому. Сподобалося їй і домашнім. Тож потім виготовила декілька таких – у подарунок для рідних та друзів.
Так от пані Наталія переконує: самотужки виготовити подібне зовсім не складно. Головне – бажання і, звичайно, матеріал. Для оздоблення потрібні: лляне полотно, яке додає етнічності, клеєвий пістолет; ножиці; гачок для в`язання (за потреби); нитку-шпагат; декор: стрічки різного кольору (мені подобаються баночки, оздоблені в червоному кольорі), намистинки, лляні та кольорові нитки, стрічки, мереживо, котре додає особливої святковості і ніжності. А ще – природні матеріали, наприклад, палички кориці в поєднанні з бадьяном. Найважливіша складова - це хороший настрій, переконує Наталія Токар.
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Кілька років баночки для свяченої води прикрашає і вчителька Судченського ліцею Наталія Токар. Вона переконує: це зовсім нескладно, пише газета "Нове життя".
Першу баночку до Водохреща жінка оздобила років чотири роки тому. Сподобалося їй і домашнім. Тож потім виготовила декілька таких – у подарунок для рідних та друзів.
Так от пані Наталія переконує: самотужки виготовити подібне зовсім не складно. Головне – бажання і, звичайно, матеріал. Для оздоблення потрібні: лляне полотно, яке додає етнічності, клеєвий пістолет; ножиці; гачок для в`язання (за потреби); нитку-шпагат; декор: стрічки різного кольору (мені подобаються баночки, оздоблені в червоному кольорі), намистинки, лляні та кольорові нитки, стрічки, мереживо, котре додає особливої святковості і ніжності. А ще – природні матеріали, наприклад, палички кориці в поєднанні з бадьяном. Найважливіша складова - це хороший настрій, переконує Наталія Токар.
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Коментарі 1
гроші гроші гроші...
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