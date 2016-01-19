Вчителька волинського ліцею оздоблює баночки для освяченої на Водохреща води





Кілька років баночки для свяченої води прикрашає і вчителька Судченського ліцею Наталія Токар. Вона переконує: це зовсім нескладно, пише газета



Першу баночку до Водохреща жінка оздобила років чотири роки тому. Сподобалося їй і домашнім. Тож потім виготовила декілька таких – у подарунок для рідних та друзів.



Так от пані Наталія переконує: самотужки виготовити подібне зовсім не складно. Головне – бажання і, звичайно, матеріал. Для оздоблення потрібні: лляне полотно, яке додає етнічності, клеєвий пістолет; ножиці; гачок для в`язання (за потреби); нитку-шпагат; декор: стрічки різного кольору (мені подобаються баночки, оздоблені в червоному кольорі), намистинки, лляні та кольорові нитки, стрічки, мереживо, котре додає особливої святковості і ніжності. А ще – природні матеріали, наприклад, палички кориці в поєднанні з бадьяном. Найважливіша складова - це хороший настрій, переконує Наталія Токар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі - Водохреще, коли освячену воду приносимо додому, окроплюємо нею дім та стараємося зберігати її цілий рік. Останнім часом усе більшою популярністю користуються вироби, оформлені власними руками.Кілька років баночки для свяченої води прикрашає і вчителька Судченського ліцею Наталія Токар. Вона переконує: це зовсім нескладно, пише газета "Нове життя" Першу баночку до Водохреща жінка оздобила років чотири роки тому. Сподобалося їй і домашнім. Тож потім виготовила декілька таких – у подарунок для рідних та друзів.Так от пані Наталія переконує: самотужки виготовити подібне зовсім не складно. Головне – бажання і, звичайно, матеріал. Для оздоблення потрібні: лляне полотно, яке додає етнічності, клеєвий пістолет; ножиці; гачок для в`язання (за потреби); нитку-шпагат; декор: стрічки різного кольору (мені подобаються баночки, оздоблені в червоному кольорі), намистинки, лляні та кольорові нитки, стрічки, мереживо, котре додає особливої святковості і ніжності. А ще – природні матеріали, наприклад, палички кориці в поєднанні з бадьяном. Найважливіша складова - це хороший настрій, переконує Наталія Токар.

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