«Нещадно бив московських окупантів»: попрощалися із волинським воїном АТО, який помер у госпіталі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Сьогодні, 15 січня, провели в останню путь Героя московсько-української війни, бійця «Легіону Свободи» Тараса Мельника («Шаха»).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат Волиньради Олександр Пирожик.
Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть Тараса Мельника. Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.
У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.
За словами Пирожика, із червня 2015 року до серпня 2016 року Тарас «Шах» жертовно воював проти російських окупантів у складі 24-ї та 53-ї бригад у чині капітана.
"Нещадно бив московських окупантів, отримав бойові поранення, став інвалідом війни. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі. Зрештою, війна таки забрала життя молодого чоловіка", - зазначив він.
Поховали Тараса Мельника («Шаха») на міському кладовищі обласного центру Волині. Окрім рідних і близьких, провести Героя в останню земну путь та вшанувати його пам'ять з'їхалися атовці з його рідної Мар'янівки, депутати Волинської обласної, Луцької міської і районної та Горохівської міської рад від ВО «Свобода», ветерани Волинського «Легіону Свободи».
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат Волиньради Олександр Пирожик.
Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть Тараса Мельника. Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.
У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.
За словами Пирожика, із червня 2015 року до серпня 2016 року Тарас «Шах» жертовно воював проти російських окупантів у складі 24-ї та 53-ї бригад у чині капітана.
"Нещадно бив московських окупантів, отримав бойові поранення, став інвалідом війни. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі. Зрештою, війна таки забрала життя молодого чоловіка", - зазначив він.
Поховали Тараса Мельника («Шаха») на міському кладовищі обласного центру Волині. Окрім рідних і близьких, провести Героя в останню земну путь та вшанувати його пам'ять з'їхалися атовці з його рідної Мар'янівки, депутати Волинської обласної, Луцької міської і районної та Горохівської міської рад від ВО «Свобода», ветерани Волинського «Легіону Свободи».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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