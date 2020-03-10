«Нещадно бив московських окупантів»: попрощалися із волинським воїном АТО, який помер у госпіталі. ФОТО

Тараса Мельника («Шаха»).



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат Волиньради Олександр Пирожик.



Нагадаємо,



У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.



За словами Пирожика, із червня 2015 року до серпня 2016 року Тарас «Шах» жертовно воював проти російських окупантів у складі 24-ї та 53-ї бригад у чині капітана.



"Нещадно бив московських окупантів, отримав бойові поранення, став інвалідом війни. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі. Зрештою, війна таки забрала життя молодого чоловіка", - зазначив він.



Поховали Тараса Мельника («Шаха») на міському кладовищі обласного центру Волині. Окрім рідних і близьких, провести Героя в останню земну путь та вшанувати його пам'ять з'їхалися атовці з його рідної Мар'янівки, депутати Волинської обласної, Луцької міської і районної та Горохівської міської рад від ВО «Свобода», ветерани Волинського «Легіону Свободи».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 15 січня, провели в останню путь Героя московсько-української війни, бійця «Легіону Свободи»(«Шаха»).Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат ВолиньрадиНагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть Тараса Мельника . Родом чоловік з Мар'янівки Горохівського району. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі.У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.За словами Пирожика, із червня 2015 року до серпня 2016 року Тарас «Шах» жертовно воював проти російських окупантів у складі 24-ї та 53-ї бригад у чині капітана."Нещадно бив московських окупантів, отримав бойові поранення, став інвалідом війни. Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі. Зрештою, війна таки забрала життя молодого чоловіка", - зазначив він.Поховали Тараса Мельника («Шаха») на міському кладовищі обласного центру Волині. Окрім рідних і близьких, провести Героя в останню земну путь та вшанувати його пам'ять з'їхалися атовці з його рідної Мар'янівки, депутати Волинської обласної, Луцької міської і районної та Горохівської міської рад від ВО «Свобода», ветерани Волинського «Легіону Свободи».

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