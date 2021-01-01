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На Волині працює 37 пунктів обігріву. СПИСОК

На Волині працює 37 пунктів обігріву. СПИСОК
Опублікували оновлений перелік стаціонарних пунктів обігріву на Волині. Станом на 15 січня в області розгорнули 37 таких пунктів.

Про це інформує пресслужба Волинської ОДА.

Зазначимо, вчора повідомляли про 29 пунктів обігріву, які відкрили на Волині із настанням морозів.

Нагадуємо, що у зв’язку з настанням різкого похолодання у населених пунктах області організовано функціонування стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню, передусім малозахищеним верствам.

Станом на сьогодні такі пункти обігріву працюють за адресами:
1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – м.Луцька, вул. Данила Галицького, 18.
2. Волинський обласний благодійний фонд «Переображення» – м. Луцьк, вул.Станіславського, 15а.
3. Луцька центральна районна лікарня – Луцький район, с. Липини,
вул. Теремнівська, 100.
4. Торчинська районна лікарня Луцької районної ради» – Луцький район, смт Торчин, вул.Незалежності, 57.
5. Чаруківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с.Чаруків, вул. Поштова, 26.
6. КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради» – Луцький район, с. Підгайці, вул. Шкільна, 30.
7. Лищенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с.Лище, вул. Центральна, 81.
8. Лаврівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с.Лаврів, вул. Колгоспна, 1.
9. Гіркополонківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 Г.
10. Білостоцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с.Білосток, вул. Шкільна, 3.
11. Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Луцький район, с.Боратин, вул. Центральна, 22.
12. Будинок культури – Луцький район, с. Городище, вул. Миру, 85.
13. Приміщення ЖЕК – м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12.
14. Приміщення Устилузької міської ради – Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40.
15. Приміщення Оваднівської сільської ради – Володимир-Волинський р-н, с. Овадне, вул. Перемоги, 20.
16. Приміщення Зимнівської сільської ради – Володимир-Волинський р-н, с. Зимне, вул. Миру, 2.
17. Приміщення осередку Суспільної служби «Берегиня» – м. Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, 36.
18. Приміщення гуртожитку КП «УЖК» №1 – м. Нововолинськ, вул. Сірка, 5.
19. Турійська центральна районна лікарня – смт Турійськ, вул. Лікарська, 22.
20. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – Турійський р-н, смт Луків, вул. Ковельська, 52.
21. Гуртожиток № 3 Горохівського коледжу ЛНАУ – м. Горохів, вул. Студентська, 10.
22. Приймальне відділення районної лікарні №2 – Горохівський район, м. Берестечко, вул.Незалежності, 71.
23. Амбулаторія смт Мар’янівка – Горохівський район, смт Мар’янівка вул. Шкільна, 4.
24. Амбулаторія смт Сенкевичівка – Горохівський район, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64.
25. Стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Камінь-Каширської райдержадміністрації – м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 92.
26. Маневицька центральна районна лікарня – смт Маневичі,
вул. Незалежності, 1.
27. Локачинська центральна районна лікарня – смт Локачі, вул. Івана Франка, 19.
28. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любомльської міської ради – м. Любомль, вул. Євгена Коновальця, 6.
29. Іваничівська центральна районна лікарня – смт Іваничі, вул. Грушевського, 34.
30. Приймальне відділення КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради» – смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53Б.
31. Центр культури та туризму Любешівської селищної ради – смт Любешів, вул. Незалежності, 62.
32. Гуртожиток Старовижівського професійного ліцею – смт Стара Вижівка, вул. Забілицька, 4.
33. Ратнівська центральна районна лікарня смт Ратне – вул.Газіна,64.
34. Приміщення стаціонарного відділення постійного проживання (надання соціальних послуг) смт Заболоття Територіального центру Ратнівської РДА – Ратнівський район, смт Заболоття, вул. Стадіонна,38.
35. Приймальне відділення Рожищенської ЦРЛ – м.Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19.
36. Приміщення залізничного вокзалу – м.Ківерці, вул. Привокзальна,1.
37. Ковельська міськрайонна організація товариства Червоного Хреста України м.Ковель,вул.Грушевського,12.

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Теги: Волинь, пункти обігріву, адреси
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