вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П’яний лучанин за кермом Volkswagen тицяв поліцейським хабар

П’яний лучанин за кермом Volkswagen тицяв поліцейським хабар
Поблизу Луцька п’яний водій, керуючи автомобілем Volkswagen, аби уникнути адміністративної відповідальності за скоєння порушення надав поліцейським пів тисячі неправомірної вигоди.

Співробітники поліції від грошей відмовилися, інформує ГУНП в області.

Співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 3 (м. Луцьк) під час патрулювання у селі Струмівка, на вулиці Рівненській, зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням 31-річного лучанина. Поліцейські встановили, що водій кермував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адмінматеріалів за скоєне правопорушення чоловік запропонував поліцейським 500 грн неправомірної вигоди. На місце викликали слідчо-оперативну групу, що зафіксували факт кримінального правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще рано говорити про те, що ціни за опалення не будуть рости, – директор ДКП «Луцьктепло»
Сьогодні, 13:55
«Гастролер» із Хмельниччини проник у будинок волинянина та виніс речей на 12 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 13:30
П’яний лучанин за кермом Volkswagen тицяв поліцейським хабар
Сьогодні, 13:26
На Волині працює 37 пунктів обігріву. СПИСОК
Сьогодні, 13:14
«Нещадно бив московських окупантів»: попрощалися із волинським воїном АТО, який помер у госпіталі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Через 500 гривень хабара поліцейським на Волині чоловік заплатить 17 000 гривень штрафу Через 500 гривень хабара поліцейським на Волині чоловік заплатить 17 000 гривень штрафу
09 січень, 18:02
Обіцяв «відмазати» від армії: на Волині військового комісара впіймали на хабарі Обіцяв «відмазати» від армії: на Волині військового комісара впіймали на хабарі
05 січень, 12:35
П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф
27 грудень, 2020, 06:47
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
26 грудень, 2020, 00:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще рано говорити про те, що ціни за опалення не будуть рости, – директор ДКП «Луцьктепло»
Сьогодні, 13:55
 0
«Гастролер» із Хмельниччини проник у будинок волинянина та виніс речей на 12 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
П’яний лучанин за кермом Volkswagen тицяв поліцейським хабар
Сьогодні, 13:26
 0
На Волині працює 37 пунктів обігріву. СПИСОК
Сьогодні, 13:14
 0
«Нещадно бив московських окупантів»: попрощалися із волинським воїном АТО, який помер у госпіталі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8