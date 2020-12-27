П’яний лучанин за кермом Volkswagen тицяв поліцейським хабар

Поблизу Луцька п’яний водій, керуючи автомобілем Volkswagen, аби уникнути адміністративної відповідальності за скоєння порушення надав поліцейським пів тисячі неправомірної вигоди.Співробітники поліції від грошей відмовилися, інформує ГУНП в області.Співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 3 (м. Луцьк) під час патрулювання у селі Струмівка, на вулиці Рівненській, зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням 31-річного лучанина. Поліцейські встановили, що водій кермував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.Під час оформлення адмінматеріалів за скоєне правопорушення чоловік запропонував поліцейським 500 грн неправомірної вигоди. На місце викликали слідчо-оперативну групу, що зафіксували факт кримінального правопорушення.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.