Ще рано говорити про те, що ціни за опалення не будуть рости, – директор ДКП «Луцьктепло»
Сьогодні, 13:55
ДП «Луцьктепло» досі не знає, за якою ціною купує газ у січні у компанії «Нафтогаз».
Про це в програмі “Позиція” розповів директор підприємства Іван Скорупський, пише "12 канал".
«Сьогодні обговорюється в суспільстві, що зменшиться платіжка для побутового споживача на газ, йдеться про 6, 99 грн за куб. А наскільки зменшиться ціна на газ для підприємства «Теплоенерго» на сьогодні? Це поки що загадка», – сказав Іван Скорупський.
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Відтак, він наголосив, що, незважаючи на обіцянки уряду про зменшення цін на газ, ще рано говорити про те, що ціни на тепло не будуть рости.
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Про це в програмі “Позиція” розповів директор підприємства Іван Скорупський, пише "12 канал".
«Сьогодні обговорюється в суспільстві, що зменшиться платіжка для побутового споживача на газ, йдеться про 6, 99 грн за куб. А наскільки зменшиться ціна на газ для підприємства «Теплоенерго» на сьогодні? Це поки що загадка», – сказав Іван Скорупський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку можна буде купити газ дешевше
Відтак, він наголосив, що, незважаючи на обіцянки уряду про зменшення цін на газ, ще рано говорити про те, що ціни на тепло не будуть рости.
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