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Ще рано говорити про те, що ціни за опалення не будуть рости, – директор ДКП «Луцьктепло»

Ще рано говорити про те, що ціни за опалення не будуть рости, – директор ДКП «Луцьктепло»
ДП «Луцьктепло» досі не знає, за якою ціною купує газ у січні у компанії «Нафтогаз».

Про це в програмі “Позиція” розповів директор підприємства Іван Скорупський, пише "12 канал".

«Сьогодні обговорюється в суспільстві, що зменшиться платіжка для побутового споживача на газ, йдеться про 6, 99 грн за куб. А наскільки зменшиться ціна на газ для підприємства «Теплоенерго» на сьогодні? Це поки що загадка», – сказав Іван Скорупський.

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Відтак, він наголосив, що, незважаючи на обіцянки уряду про зменшення цін на газ, ще рано говорити про те, що ціни на тепло не будуть рости.

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Теги: Луцьктепло, тарифи
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