На Волині за кермом службового авто затримали п’яного працівника охоронної фірми





Від проходження медичного огляду за допомогою алкотестеру “Драгер” чоловік відмовився,



З власних джерел інтернет-виданню стало відомо, що водій – працівник одніє із охоронних фірм міста, який перебував за кермом службового авто.



На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 січня у Нововолинську по вулиці Коцюбинського працівники поліції затримали водія автомобіля Рено Дастер із ознаками алкогольного сп’яніння.Від проходження медичного огляду за допомогою алкотестеру “Драгер” чоловік відмовився, повідомляє "Нововлинськ.com.ua".З власних джерел інтернет-виданню стало відомо, що водій – працівник одніє із охоронних фірм міста, який перебував за кермом службового авто.На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

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