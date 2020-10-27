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На Волині за кермом службового авто затримали п’яного працівника охоронної фірми

На Волині за кермом службового авто затримали п’яного працівника охоронної фірми
13 січня у Нововолинську по вулиці Коцюбинського працівники поліції затримали водія автомобіля Рено Дастер із ознаками алкогольного сп’яніння.

Від проходження медичного огляду за допомогою алкотестеру “Драгер” чоловік відмовився, повідомляє "Нововлинськ.com.ua".

З власних джерел інтернет-виданню стало відомо, що водій – працівник одніє із охоронних фірм міста, який перебував за кермом службового авто.

На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.


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Теги: працівник охоронної служби, поліція, алкоголь
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