На Волині за кермом службового авто затримали п’яного працівника охоронної фірми
Сьогодні, 15:15
13 січня у Нововолинську по вулиці Коцюбинського працівники поліції затримали водія автомобіля Рено Дастер із ознаками алкогольного сп’яніння.
Від проходження медичного огляду за допомогою алкотестеру “Драгер” чоловік відмовився, повідомляє "Нововлинськ.com.ua".
З власних джерел інтернет-виданню стало відомо, що водій – працівник одніє із охоронних фірм міста, який перебував за кермом службового авто.
На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
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Від проходження медичного огляду за допомогою алкотестеру “Драгер” чоловік відмовився, повідомляє "Нововлинськ.com.ua".
З власних джерел інтернет-виданню стало відомо, що водій – працівник одніє із охоронних фірм міста, який перебував за кермом службового авто.
На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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